Marruecos vs Croacia: puntuaciones de Croacia en la jornada 1 del Mundial de Qatar 2022

Debutó la subcampeona del mundo en un duelo donde las imprecisiones pasaron factura. El debut de Croacia frente a Marruecos no dejó el mejor partido hasta ahora en el mundial, ya que los goles brillaron por su ausencia como en los últimos cuatro partidos de esta competición. Los empates sin goles se están convirtiendo en una tendencia que enfurece al espectador y priva al público de espectáculo.

El encuentro se ha visto marcado principalmente por la ausencia de los máximos representantes del plantel. El problema es que a pesar de que estuvieran en el césped, el partido los ha superado por completo anulando el juego de estrellas como Luka Modric.

Estas son las puntuaciones de los futbolistas que han saltado al césped desde el primer momento en la escuadra rojiblanca.

Criterios de calificación: 0-2: muy mal / 3-4: mal / 5: regular / 6: bien / 7-8: muy bien / 9-10: excelente / SC: sin calificar

Puntuaciones

Livakovic (7): Livakovic lidera la lista de puntuaciones con una de las mejores calificaciones del día. El guardameta croata salvó a su equipo en varias ocasiones a pesar de la poca influencia ofensiva de Marruecos en el partido. Sin él bajo palos, el resultado habría sido distinto.

Josip Juranovic (6): El lateral derecho elegido por Zlatko Dalić ha tenido un día gris. La velocidad de los extremos marroquíes ha mermado la actuación de un futbolista al que le ha quedado grande el compromiso.

Dejan Lovren (8): La veteranía futbolística es algo de lo que muy pocos jugadores pueden presumir, pero la trayectoria de Lovren hace que la palabra veteranía se quede corta. El ex central del Liverpool estuvo atento en todos los choques y ganó casi todas las disputas en las que estuvo implicado, de ahí su alta puntuación.

Imagen de un lance de juego / Fuente: Croacia

Josko Gvardiol (6): El otro central de Croacia saltó al terreno de juego con una máscara facial protectora debido a la fractura de su nariz derivada de un duro golpe con su compañero de club Orban. Su actuación en el partido ha sido intrascendente.

Borna Sosa (6): Si algo hay que destacar de Sosa es su compromiso defensivo haya donde vaya. El futbolista del Stuttgart completó los 90 minutos a un nivel muy alto, aunque sufrió más de lo normal en las internadas por parte de Marruecos.

Luka Modric (5): El 10 del Real Madrid está llamado a ser el líder de esta selección, pero en el debut del equipo, Modric no ha estado al nivel. Muchas imprecisiones en salida de balón han marcado el partido para el centrocampista.

Marcelo Brozovic (6): El mediocentro del Inter de Milán estuvo un pequeño escalón por encima de Modric, pero sin duda alguna fue un mal partido para él. El problema de Croacia más visible fue la carencia de ideas a la hora de sacar el balón, lo que hacía el juego muy lento y la basculación del esférico de lado a lado era prácticamente nula.

Luka Modric en pleno partido / Fuente: Croacia

Mateo Kovacik (7): Kovacik destaca por su corpulencia y su nivel técnico en el centro del campo. Gracias a él, el combinado rojiblanco consiguió entrar en alguna ocasión al área defendida por Bounou. El centrocampista del Chelsea provocó en su mayoría las acciones más peligrosas del encuentro.

Ivan Perisic (6): La actuación del futbolista del Tottenham se quedó en algo fantasmagórico. Muy poca presencia por parte del extremo al que se le pedía algo más de desborde para provocar ocasiones de peligro.

Nikola Vlasic (5): Algo peor estuvo Vlasic, quien tuvo que ser sustituido en el descanso por problemas físicos que ya arrastraba antes de la competición.

Andrej Kramaric (4): El delantero del Hoffenheim estuvo completamente desaparecido mientras estuvo en el terreno de juego. Toda la culpa no es suya, porque la realidad es que no llegaban balones arriba por falta de ideas en el centro del campo. A pesar de esto, Kramaric no reflejó el juego que lleva demostrando desde principio de temporada con su club en Bundesliga.