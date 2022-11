La 'celeste' decepcionó en su debut mundialista

Uruguay ganó 2-0 a Canadá el 27 de septiembre y llega motivada a la Copa Mundial la FIFA Qatar 2022. Por su parte, Corea del Sur venció 1-0 a Islandia en un amistoso internacional disputado el 11 de noviembre. La ‘celeste’ hace cuatro años cayó eliminada en los cuartos de final ante Francia, por su parte los surcoreanos no superaron la primera fase.

Los surcoreanos tomaron el protagonismo desde el arranque, lateral para la selección uruguaya en 49 segundos. Núñez no pudo desbordar con comodidad, saque de esquina para Corea del Sur, Son ejecutó el mismo. Partido parejo en dos minutos, ninguno fue contundente, falta del jugador del Liverpool.

Corea del Sur fue un equipo punzante en tres minutos, apostó por presionar las salidas de la zaga uruguaya. Diego Alonso estaba pensativo en el banquillo, la ‘celeste’ buscaba aprovechar un lateral, el combinado sudamericano no pudo tener la posesión un aspecto sumamente preocupante. Giménez perdió el control del balón, Rochet salvó su portería.

Los surcoreanos generaban mejores sensaciones en seis minutos, Diego Alonso estaba preocupado, Uruguay quedaba expuesto en la última línea. Saque de esquina para el combinado asiático. En ocho minutos, la tónica se mantuvo.

Marco espectacular en Rayán, Corea del Sur apostó por los balones largos para generar estragos en el área rival. Uruguay intentó generar su primera llegada a través de Núñez. Godín despejó en nueve minutos. La ‘celeste’ sufrió sorpresivamente en la primera parte con los cambios de velocidad de los surcoreanos.

Diego Alonso no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos, Cáceres se asoció con Valverde. Uruguay la pasaba mal en la primera parte, aunque pudo equilibrar el desarrollo del partido. La ‘celeste’ desaprovechó un contraataque letal en 15 minutos. Rochet despejó.

El combinado asiático anuló por completo a los uruguayos y fue un hueso duro de roer en 17 minutos. Valverde remató y por poco anota el primer tanto tras haber superado un inicio exigente. Uruguay fue más punzante y fue recuperando terreno de a pocos. Núñez tampoco pudo batir la portería rival.

Falta contra Valverde, tiro libre el combinado sudamericano. Corea del Sur se mantuvo firme y siguió causando estragos en 35 minutos. El travesaño le negó el primer tanto a Godín. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

All action in the opening period ⚡️#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/aEi6vqsBTu