En un final de película, Portugal se quedó con el triunfo

Llegó el inicio de Qatar 2022 para el Grupo H, con el empate 0-0 entre Uruguay y Corea del Sur, pero el platillo fuerte de la jornada era el debut de Portugal con Cristiano Ronaldo, su último Mundial y todo lo que ocurrió en la previa con la entrevista que motivó su despido del Manchester United.

Portugal llegaba con lo de siempre, una plantilla llena de jugadores de una calidad impresionante, como Joao Félix, Rafael Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y, obviamente, Cristiano Ronaldo, pese a que su energía ya no sea la misma de antaño. Sin embargo, siempre se le ha reprochado a este equipo que tiene las herramientas, mas no la actitud de ir con todo al ataque, que prefiere desde su planteo pensar más en el equilibrio que en ser protagonista.

Del otro lado, Ghana, un equipo sin la misma presión de los portugueses pero con la ilusión de meterse en la siguiente fase, aunque sufrió el duro golpe de perder no solo a su portero titular, sino también al suplente.

Comenzó el partido y, como se esperaba, el que intentó plantar bandera fue Portugal, aunque con un ritmo de mucho estudio en los primeros minutos. La primera chance fue para Cristiano Ronaldo, quien no pudo definir cómodo luego de un gran pase de Bruno Fernandes. Unos instantes después, centro al área de Ghana que remató CR7 de cabeza, con uno de sus saltos característicos y ya comenzaba a sentirse el aroma del gol portugués.

Pasó la primera media hora y ambas propuestas quedaban muy claras en el campo, con Portugal dominando e intentando romper la maraña defensiva que proponía el conjunto africano, mientras que estos buscaban lastimar de contragolpe, aprovechando toda su velocidad. En ese contexto, llegó la apertura del marcador, que luego sería anulado por infracción de Cristiano sobre el defensa, previo a una definición excelente del ex Manchester United.

Joao Felix, autor del segundo gol de Portugal | Foto: FIFA

El arbitro señaló el final de la primera etapa y el 0-0 permanecía inamovible en el marcador, con una Portugal que sufría su poca eficacia a la hora de definir, aunque quedaba todo en suspenso para la segunda mitad.

Ya en marcha el complemento, cumplida la hora de juego llegó el primer aviso de Ghana con un remate lejano de Kudus. Apenas unos momentos después, surgió la gran polémica de la jornada, con la sanción de un penalti a favor de Portugal que, a golpe de vista, no parecía sancionable. Por supuesto, Cristiano Ronaldo lo cambió por gol y se convirtió en récord, siendo el primer jugador en toda la historia que marca en cinco Mundiales diferentes.

Un partido diferente

El gol de Portugal sacudió un poco el partido y comenzaron a llover goles, con el empate de Ghana apenas minutos después del polémico penalti. Kudus ingresó al área por la izquierda, metió un pase rasante que se le escurrió a Danilo entre las piernas y apareció Ayew para empujar el balón dentro de la portería.

Un marcador de 1-1 y todo por definir en apenas un cuarto de hora que quedaba. Promediando los 80 minutos, Bruno Fernandes filtró otro balón que dejó mano a mano a Joao Felix, y el hombre del Atlético definió ante la tímida salida del portero rival. Y por si fuera poco, el propio Felix robó en la siguiente jugada y armó un contragolpe a pura velocidad, donde Fernandes volvió a vestirse de asistidor y Leao se encargó de definir.

Ghana se ilusionó con el empate | Foto: FIFA

Para más emociones, cumplido el tiempo reglamentario, centro al área de Portugal, definió Bukar y el marcador se ponía 3-2, con el ghanés celebrando a lo Cristiano Ronaldo y su famoso ‘siu’. Los minutos de descuento pasaron y, casi sobre el final, ocurrió el milagro para los portugueses y la desazón para los africanos, con una jugada que habrá paralizado momentáneamente varios corazones.

Iñaki Williams esperó detrás de Costa, el portero dejó el balón suelto y el futbolista del Bilbao se la quitó rápidamente, aunque se patinó al momento de definir. Una jugada desafortunada que pudo marcar el resultado final.

Finalmente, Portugal se quedó con los tres puntos en su debut y sube a la cima de su grupo, gracias al empate sin goles entre Uruguay y Corea del Sur.