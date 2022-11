Scaloni: "Vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol"

La jornada del sábado 26 tendrá un duelo más que atractivo como protagonista: Argentina - México. Ambos tuvieron resultados difíciles en sus estrenos, por lo que están obligados a ganar para continuar con vida en el Mundial.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador argentino confesó que, después de perder ante Arabia Saudita, "el primer día es chocante, pero ya al otro día te levantas y piensas en el siguiente partido, no hay otra. Yo siempre vengo diciendo que hay que estar preparados para cuando podamos recibir el golpe, porque era todo alegría y en los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todo. Yo soy el primero que estaba preparado para esto, puede pasar, es fútbol. Lo raro era que siguiéramos una racha de 30 partidos más, no existe eso. Lo que estoy tranquilo es que cada partido que vayamos a jugar vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol. Hay partidos que se pueden ganar y perder, lamentablemente pasó en un Mundial pero tenemos la suerte de que pasó en el primer partido. Se puede perder un partido, el tema es cómo te levantas. Yo como jugador era un patadura, pero la mejor virtud era que iba siempre para adelante".

Consultado sobre el día tan especial que significa el 25 de noviembre para todos los argentinos, aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, Scaloni declaró: "Es un día para todos muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, es la única realidad y cuando nos acordamos o vemos imágenes o se cumple un aniversario, parece mentira que ya no esté. Pero esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo".

Scaloni y Messi sueñan con volver al triunfo | Foto: Argentina

Ya sobre la actualidad de Messi, Scaloni llevó calma y reconoció que "es normal que cuando uno debuta en un Mundial sienta los típicos dolores de panza cuando tenes que representar a una selección como la Argentina, que es diferente a muchas selecciones. Es la realidad. Leo está bien, igual que todos sus compañeros, sabiendo que es un partido importante y los más jóvenes saben que ahora están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros. No hay otra lectura, hay que confiar".

"No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", continuó el entrenador argentino.

"Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta de saber que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Eso nunca lo vamos a tener en duda, este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación. A partir de ahí, los partidos de fútbol hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien", analizó Scaloni.

“Tenemos una manera de jugar y no la negociamos”

Sobre el planteo que presentará ante su próximo rival, Scaloni apuntó: "México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo cuando se sorteó la fase de grupos, con una idea muy clara de juego, ofensivo y con un gran DT. Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día, tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontarlo de la manera en que teníamos pensado antes del partido con Arabia".

"Anímicamente, más allá del primer día donde el golpe afecta, como tiene que ser, la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse y este grupo está capacitado para levantarse. No tenemos ninguna duda de cómo lo afronta”, concluyó.