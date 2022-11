Previa España vs Alemania: los germanos, al borde del precipicio

Este domingo 27 de noviembre a las 20:00 horas, se batirán en duelo la Selección Española contra la Selección Alemana. El estadio Al Bayt Stadium será la sede de la disputa entre ambas selecciones que buscan pasar de la fase de grupos en el Mundial. Este encuentro corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Los rivales experimentaron sensaciones diferentes en sus debuts en el Mundial. España gozaba de la euforia de la gran actuación que lo dejaba como primero de grupo por su gran diferencia de goles con los demás rivales. Mientras que Alemania, en el primer encuentro, se llevó un sabor amargo tras llevarse la derrota, a pesar de haber sido superiores durante todo el encuentro.

España comenzaba esta fase de grupos del Mundial de Qatar de la mejor forma posible. Se posicionó como primero de grupo gracias a la victoria ante Costa Rica en la primera jornada de la competición. “La Roja”, aunque han ganado el primer encuentro, no pueden relajarse en esta fase de grupos. Esta vez se enfrentarán a un gran rival que vendrá a por todas, un rival que necesita la victoria para seguir luchando por pasar de fase. España deberá salir con grandes ganas y a luchar con todo lo que tenga para poder seguir en top de la tabla del Grupo E y no tener complicaciones para continuar en el Mundial de Qatar 2022.

Por su parte, Alemania no puede compartir las sensaciones con la selección rival. La selección alemana no pudo obtener la victoria en el primer encuentro donde se vio las caras con Japón. Debido a este resultado, se encuentra en la tercera posición de la tabla del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no pueden venirse abajo por el resultado, tienen que salir a ganar, ya que pueden quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022. Los de Hans-Dieter Flick deberán salir a ganar si quieren seguir teniendo posibilidades de mantenerse en la competición.

Historial

Ambas selecciones no se han enfrentado en grandes ocasiones. Estos dos equipos se han enfrentado en un total de cinco ocasiones. De estos encuentros, España ha ganado en dos ocasiones, la última de ellas con la contundente victoria con seis goles a cero. En un encuentro, Alemania se llevó la victoria por la mínima, 0-1. En las dos ocasiones restantes, los encuentros finalizaron en tablas. En ambas ocasiones, los equipos lograron encajar un gol en cada portería, finalizando ambos encuentros con el 1-1 en el luminoso. De estas cinco ocasiones, dos han sido en partidos amistosos (victoria de Alemania y empate entre los rivales), en otras dos ocasiones se veían las caras en la Liga de las Naciones de la UEFA, Liga A, en la jornada 1 y en la jornada 6. Finalmente, en una ocasión se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Emiratos Árabes Unidos del 2009 (España se llevaba la victoria por la mínima, 0-1)

Alemania vs Japón en el debut en el Mundial de Qatar // Fuente: Selección alemana de fútbol

¿Cómo llegan?

Los equipos llegan desde dos extremos distintos. España ha tenido de sus mejores actuaciones, se proclamó ganador del debut en el Mundial con una contundente victoria. Por su parte, Alemania ha sufrió un bache que debe intentar remontar si quiere seguir compitiendo en el Mundial.

España llega con un resultado inmejorable. En el primer encuentro del Mundial de Qatar, la Selección Española logró encajar siete goles contra Costa Rica, que no logró abatir la portería de Unai Simón (7-0). El encuentro disputado el pasado 23 de noviembre dejó a “La Roja” con un gran sabor de boca y con grandes avances para alcanzar el objetivo.

Por su parte, Alemania no ha podido abatir a su rival. Los alemanes se enfrentaron a Japón, selección que le puso las cosas complicadas a una Alemania que iba con todo. La Selección Alemana finalizó el encuentro con el 1-2 en el luminoso. Alemania comenzó ganando el encuentro, que se le fue de las manos después del empate de lo japoneses en el minuto 75, y que finalmente, en el 83, japón sentenció con el gol de Asano. Este resultado, quizás, no haya sido el mejor reflejo del partido disputado, ya que Alemania tuvo mayor posesión del balón y marcó el ritmo del encuentro durante los 90 minutos. Finalmente, la Selección Alemana se fue con los ánimos bajos, los mismos que tendrá que aumentar para abatir a la gran selección de Luis Enrique.

Luis Enrique: “Alemania es un equipo que siempre juega al ataque”, también asegura que “si un equipo puede estar preparado para cambiar su dinámica en este Mundial, ese es Alemania”. Con respecto al once inicial para el encuentro ha confesado que “por norma no suelo repetir onces. Para nosotros, son importantes los 16 jugadores que pueden participar y también los que no”. “Para el partido de mañana hay muchas variables que intuimos, ero que no sabemos con certeza”.

Hans-Dieter Flick: “Es la primera final para nosotros en este Mundial”. Ha comentado que Luis Enrique ha hecho un buen trabajo “formando un equipo de jugadores jóvenes”.

España vs Costa Rica en el debut en el Mundial de Qatar // Fuente: Selección española de fútbol

Convocatoria para el Mundial de Qatar 2022

Por parte de Luis Enrique, se llevó al Mundial a los siguientes jugadores: Porteros: D. Raya, Unai Simón y R. Sánchez. Defensas: Azpilicueta, Jordi Alba, E. García, Carvajal, Alex Balde, Pau y Laporte. Centrocampistas: Hugo Guillamón, Busquets, Gavi, C. Soler, Koke, M. Llorente, Rodri, Pedri y Dani Olmo. Delanteros: Morata, Nico Williams, Ansu Fati, M. Asensio, Yéremy, Ferran Torres y Sarabia.

Por parte de Alemania, Hans-Dieter Flick, llevó al Mundial a los siguientes jugadores: Porteros: Ter Stegen, M. Neuer y K. Trapp. Defensas: D. Raum, N. Süle, N. Schlotterbeck, M. Ginter, L. Klostermann, A. Bella-Kotchap, Rüdiger, T. Kehrer y Günter. Centrocampistas: Goretzka, K. Havertz, Gündogan, J. Hofmann, J. Brandt, J. Musiala, M. Götze y J. Kimmich. Delanteros: T. Müller, Y. Moukoko, N. Füllkrug, Sané, S. Gnabry y Adeyemi.

Posibles alineaciones

El posible once de Luis Enrique puede ser: Unai Simón, Jordi Alba, Laporte, Pau, Carvajal, Pedri, Busquets, Gavi, Dani Olmo, Morata y Ferran Torres.

Por parte del cuadro de Hans-Dieter Flick, el once inicial puede ser: Manuel Neuer, Niklas Sule, Nico Schlotterbeck, Rüdiger, David Raum, Ilkay Gundogan, Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala. Kai Havertz y Müller.