Francia sigue en carrera, Dinamarca está en una situación delicada

Francia sigue en carrera, la actual campeona mundial se convirtió en la primera clasificada a los octavos de final, un hecho que no es usual en las Copas Mundiales desde 1994. La selección francesa empleó el 4-2-3-1 como esquema táctico, en la primera parte sufrió mucho, luego se acomodó y no pudo anotar goles en 45 minutos. Mbappé, Theo Hernández, Rabiot, entre otros fueron los puntos más altos en el combinado francés. En el complemento, el astro del PSG, se lució con un doblete ante una combativa selección danesa y certificó la clasificación francesa a la siguiente ronda. Deschamps rotará el once inicial para el duelo ante Túnez.

Por su parte, Dinamarca está en una situación delicada, apenas sumó un punto de seis en disputa y se la juega a todo o nada ante Australia. La selección danesa ha decepcionado en el Mundial de Qatar 2022, con una generación talentosa no puede pasar desapercibida en la justa mundialista. El sistema táctico danés fue el 3-4-2-1 y erró muchísimas ocasiones clarísimas.

La France première nation qualifiée pour les 1/8es de finale de la Coupe du Monde 👌



🔜🇹🇳🇫🇷 mercredi prochain à 16h pour assurer la 1ere place du groupe ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/U8kFMpx76M — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 26, 2022

Francia rompió una racha histórica, las campeonas mundialistas no siempre suelen llegar lejos salvo excepciones, Brasil en Francia 1998, subcampeona y Alemania 2006, cuartos de final. En Corea y Japón 2002, la selección francesa decepcionó en la primera fase, en Sudáfrica 2010, Italia tampoco superó dicha instancia. España en Brasil 2014 y Alemania en Rusia 2018 atravesaron por situaciones similares

La última vez que Dinamarca no superó la fase de grupos se produjo en Sudáfrica 2010, actualmente está a un partido de concretar otra campaña el olvido. La selección danesa genera fútbol asociado, aunque la falta de contundencia en sus dos primeros partidos mundialistas ha ocasionado que llegue en una situación límite ante Australia el miércoles 30 de noviembre.