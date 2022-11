Fernando Santos: "Pepe, es un monstruo y un líder"

Portugal y Uruguay se verán las caras nuevamente en un mundial cuatro años después, pero en esta ocasión será en la fase de grupos, en la segunda jornada de la llave H. El técnico Santos atendió a los medios de comunicación, previo a lo que será este encuentro revancha para los portugueses, que cayeron eliminados ante los charrúas en los Octavos de Final de Rusia 2018. El técnico luso confirmó en rueda de prensa que el experimentado central Pepe será titular ante la baja de Danilo por lesión (fractura de costillas): se refirió a Pepe como "un monstruo y un líder, con "un rol extraordinario". El central de 39 años será titular, de esta manera estará debutando en lo que será su cuarto mundial.

"Vamos a tener un entrenamiento tras esta rueda de prensa, vamos a ver si podrán estar. No estarán en el once, creo que es algo normal. Veremos cómo están esta tarde", comentó el técnico, en cuanto a las posibles bajas de Otávio y Mendes, quienes entrenaron diferenciados en el último entrenamiento, antes de la rueda de prensa.

Durante la rueda de prensa, fue inevitable recordar el partido de ambas selecciones en Rusia 2018, y Santos comparó a ambos combinados charrúas (2018 - 2022): "La verdad es que no sé muy bien. Voy a explicarlo, pero creo que tenemos que hablar que han pasado menos cinco años de los dos goles de Cavani, todavía tenemos jugadores de clase en esa selección, pero creo que Uruguay en el Mundial de Rusia era una gran selección, pero también lo es ahora. Algunos estuvieron en ese partido y muchos jugaron un gran partido. Creo que De La Cruz no estaba, pero también son buenos. Yo creo que el estilo de Uruguay no hay cambiado tanto, quizá alguna característica de algún jugador sea nueva", dijo Santos.

“Conozco a Cristiano Ronaldo desde hace muchos años, es un líder, un hombre de respeto y es importante en el equipo”, comentó el mister, tras preguntarle sobre la presión que siente Cristiano Ronaldo en liderar la selección portuguesa.

El entrenador luso quitó importancia al último partido, solo se centró en el partido ante la nación sudamericana: "Nunca estamos con la calculadora, Portugal es una gran nación y somos un equipo que ya hemos llegado a octavos. Vamos a intentar mejorar lo que hay que mejorar, no es lo mismo que en otra competiciones, los jugadores tienen cualidades diferentes. No nos centramos en eso. Vamos a seguir con lo nuestro", comentó Santos.