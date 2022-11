Tite: ''Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene''

El seleccionador brasileño Tite atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy, lunes 28 de noviembre, frente a Suiza por la segunda jornada del grupo G. Con la victoria ante Serbia por 2-0 en la primera fecha, con los tres puntos hoy podrían ya certificar su pase a la siguiente ronda.

Caso Neymar

El astro brasileño salió del partido ante Serbia con un bulto bastante notorio en su tobillo. Las preocupaciones recorrieron todo el país en nada de tiempo. Tite ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los aficionados brasileños: ''Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar''.

''Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene. Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos. Si quieres recompensar el fútbol tenemos que tener cuidado y prestar atención a la reiteración de faltas, porque se concentran en jugadores en particular y esto afecta. Esto tiene que pararse'', añadió. Para concluir, pidió disculpas por no haberlo cambiado antes: ''Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información. Intentó continuar hasta que ya no pudo porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el equipo''.

Las lesiones

Las lesiones en un mundial son muy notorias. En una cita mundialista juegan cada cuatro días y una lesión no tan grave te puede apartar del terreno de juego durante el evento: ''Es cíclico. El fútbol es un contexto, y a veces es estratégico en función del rival. Así que estos son los ajustes que tienes, y pueden ser ejecutados de una manera u otra. El equipo ya tiene una historia. El entrenador no va a quitarle la seguridad a los jugadores y puede cometer otros errores, como los que cometí en relación con Danilo. Me equivoqué porque tuve que hacer una sustitución extra. Danilo, al igual que Neymar, tiene una gran capacidad de sacrificio con el equipo. Eso trasciende la parte profesional, sino más bien la parte del compañerismo''.

El posible once

''La definición del equipo ya está hecha, pero tengo la costumbre, a partir de ahora, de transmitirla a la hora del partido. En términos estratégicos, se pueden realizar algunos cambios de comportamiento o cambios en las características de los jugadores. Militão ya ha jugado como lateral derecho, tiene las características para hacerlo, y Dani Alves es un constructor, además de la calidad técnica y el liderazgo que tiene. No voy a decir quién va a jugar'', citó el técnico brasileño para concluir.