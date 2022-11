La precisión de Ghana sentencia el partido

El día lunes se vivió en el Education Stadium un trepidante choque entre Ghana y Corea del Sur, encuentro en el cual ambas selecciones buscaron la victoria para no desprenderse de la lucha por la clasificación y tras noventa minutos de lucha, entrega y sacrificio, el gran vencedor fue Ghana.

Asfixiante inicio

El arranque de la primera parte fue trepidante, ya que Ghana presionaba alto y trataba de asfixiar a Corea, selección que a la contra era peligrosísima, puesto que realizaba transiciones muy veloces y eso le permitía llegar al área contraria con mucha facilidad, estando muy cerca de anotar el primero en varios momentos, no obstante, la defensa ghanesa resistió como pudo y rechazó cada envite surcoreano.

Con el transcurrir de los minutos, Corea se asentó y tomó el mando del partido, siendo la selección que manejaba el esférico, dominaba y llegaba con asiduidad al área chica contaría, mientras tanto, Ghana se resignó a defender su portería, sin embargo, cuando se animaba, y a través de sus individualidades, intimidaba a Kim Seung-gyu.

Monólogo surcoreano, pero sin recompensa

A partir del minuto 15, el dominio surcoreano era abrumador, pero aunque tuvo llegadas que pudieron haber descontado el marcador, seguía sin poder marcar, mientras que Ghana, que casi no había tocado el esférico, a través de una pelota parada consiguió su premio. Centro al área y remate de Salisu para reventar el arco rival y anotar el primero del partido, el cual casi no sube por una posible mano en el área, pero tras la revisión el árbitro dio por válido el tanto.

Twitter: Ghana Black Start oficial

Tras el gol, Ghana creció y aprovechando el desconcierto de Corea, casi anota el segundo, también de tiro libre, no obstante, en dicha ocasión no pudo capitalizar, pero estuvo muy cerca de hacerlo, no obstante, el cuadro africano empezó a tener más el balón, fue paciente, y nuevamente, a través de un centro al área, aumentó su diferencia. Kudus, uno de los mejores del compromiso, marcó de cabeza y anotó el tanto del respiro y también el de la sentencia para Corea del Sur.

En los instantes finales, Corea trató de despertar y meterse en el partido, volviendo a tener la tenencia del esférico, pero en los metros finales seguía impreciso, falto de ideas y de sorpresa.

Llegó su momento de brillar

El inicio del segundo tiempo fue una réplica del primero, ya que ambos conjuntos salieron con la determinación de anotar, siendo Corea la que casi lo consigue tras un cabezazo de Cho, pero Ati-Zigi fue clave y respondió como debía, despejando el balón, sin embargo, esta fue la primera situación clara para la selección surcoreana.

Tras la ocasión fallida, llegó el descuento. Centro preciso de Kang-In Lee y golazo de Cho para descontar y acercarse en el marcador, no solo eso, ya que en los minutos siguientes, llegó el segundo gol.

Kim Jin-su metió un pase preciso para Cho, quien estaba bien ubicado, quien esperó todo el partido para eso, para que le llegara un centro clave para hacer precisamente eso, anotar y cuando le llegó la oportunidad, no falló. Segundo gol de cabeza para Cho.

Twitter: FIFA oficial

Tras los dos golazos, Corea fue otra, era incisiva, peligrosa, cada llegada era un suplicio para Ati-Zigi, sin embargo, la que sonrió fue Ghana tras una gran jugada de Kudus que terminó en gol. El tercero para Ghana.

Hay tiempo para más

En los siguientes minutos, Corea tuvo el gol del empate en varias jugadas, a través de tiro libre, córner, un disparo que despejó Kudus debajo del arco, todas llegadas que pudieron haber sumado, pero la fortuna no estuvo de su lado y el balón no entró, pero la intensidad no disminuyó, sino que aumentó.

En los minutos finales, Corea encerró en su campo a Ghana, llegaba por todos los sectores del campo y a nada estuvo de empatar el marcador, sin embargo, el balón no quiso entrar y Corea del Sur se pierde una oportunidad de oro para conseguir un importante punto.