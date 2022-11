Scaloni: "Venimos con una inyección anímica importante"

Este martes, Lionel Scaloni dialogó con los medios de prensa acreditados. "En cuanto al partido más importante, siempre creemos el que estamos por jugar. Venimos con una inyección anímica importante. Sabemos que es el camino a seguir. No vale la pena comparar con Rusia. Son escenarios y jugadores diferentes", expresó.

Respecto a Polonia, aseguró lo siguiente: "Tiene una buena idea de juego y pueden cambiar en un partido. Pueden jugar con línea de 4 o 5 e hicieron cambios en los últimos paridos. Cuando se enfrenta a Argentina el rival juega de otra manera. Esperamos algo parecido a esto, creemos que van a adaptarse a nuestro juego sin que eso sea que no ataquen".

"Vemos partidos y analizamos todo. En fase de grupos se vio que selecciones no tan conocidas han dado el golpe. La fase de grupos es difícil y traicionera. El nivel es extraño, nadie sobresale salvo España por momentos. El fútbol son momentos y será fundamental será tener un poquito de suerte", informó el técnico argentino.

"Tenemos a nuestro favor que si ganamos pasamos a la siguiente fase", sentenció Scaloni / Foto: El Cronista

"El equipo ahora está mas tranquilo. Yo creo que una Selección como esta, las sensaciones que deja cada partido son importantes", explicó el santafesino sobre el momento que atraviesa "La Scaloneta".

Consultado sobre un posible rival en la siguiente fase, respondió: "Para evitar a Francia primero tenemos que pasar, después veremos que nos toca. No estamos en condiciones de decidir que puede tocar". A su vez, fue interrogado por el nivel de Robert Lewandowski y expresó que es un privilegio y un placer verlo de cerca. "¿Si tiene el nivel de Leo? No necesitamos compararlo con los demás, disfrutémoslo y no hagamos comparaciones que no sirven", cerró sin titubear.

Finalmente, habló sobre la situación actual de Paulo Dybala que aún no ha tenido minutos en el Mundial: "Está bien pero no juega por una situación técnica. Tendrá ganas como todos, pero decidimos esto y veremos el siguiente partido".