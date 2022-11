Deschamps: "La vuelta de Benzema no es algo que esté en mi cabeza"

La selección francesa ya está matemáticamente clasificada para los octavos de final del Mundial y el día miércoles afrontará un duelo ante Túnez que tan solo determinará si pasa como primera o como segunda de grupo (para que se dé esta última opción tendría que suceder una catástrofe para los intereses galos). Por ello, Didier Deschamps acudió a la sala de prensa siendo cuestionado por varios temas no tienen mucha relevancia con el partido.

Un tema que ha sido bastante popular durante las últimas horas tiene que ver con Karim Benzema y su posible recuperación de la lesión que le apartó de la concentración, a lo que el seleccionador respondió: "No es lo que me ocupa ahora. Conocéis su situación y el tiempo que necesita para recuperarse. Hablé con él después de irse. Me ocupo de los 24 jugadores que están. No voy a comentar asuntos que conciernen nuestra rutina diaria".

Didier Deschamps en sala de prensa. Fuente: GettyImages

Sobre el gran papel de Griezmann en el Mundial: "Son dos partidos y sois capaces de verlo, de lo que puede hacer y muy bien, en un papel que le va muy bien. Está bien físicamente y mentalmente y siempre ha tenido además una gran influencia en su juego. Eso le permite estar en fase defensiva y ofensiva".

La juventud de su grupo: "algunos no tienen la experiencia internacional pero todos tienen el potencial para estar aquí, juegan en grandes clubes, la calidad que tienen... Un grupo es siempre una buena mezcla entre la calidad y muchas cosas más, con jóvenes y otros con más experiencia".

Deschamps dando indicaciones a sus futbolistas. Fuente: GettyImages

Rotaciones para mañana

Sobre si hará rotaciones y si Mbappé jugará: "cambios habrá, pero no los vais a saber. No me gusta dar facilidades al rival. Todos están disponibles y vamos a ver mañana. (respecto a Mbappé) Ya sé si jugará o no, pero no lo diré. Él, como el resto del grupo, siempre piensa en el colectivo y quiere jugar."

Por último, afirmó que Eduardo Camavinga es una opción para dar descanso a Theo Hernández en el lateral izquierdo: "lo puede hacer, aunque no es un especialista como otros. También han jugado ahí jugadores como Rabiot y Koundé."