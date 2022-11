Kasper Hjulmand: "En una Copa del Mundo las emociones son muy altas"

Dinamarca se juega el pase a octavos en la última jornada del grupo D de la Copa del Mundo. En los primeros dos choques, sorprendentemente no pasó del empate ante Túnez y perdió ante Francia por la mínima (esto ya más previsible). Y lo hace ante Australia, que parte con ventaja al tener 2 puntos más que los daneses. A la selección nórdica tan solo les vale una victoria y esperar que Túnez no gane a Francia por más goles de los que lo haga el cuadro vikingo, algo que a priori no debería suceder. Kasper Hjulmand, seleccionador danés, ha estado presente en la sala de prensa para atender a los medios y contestar las dudas planteadas por los periodistas de los acreditados medios de comunicación.

Sobre la dureza del encuentro: "será un partido donde ellos tratarán de atacarnos corriendo al espacio, será una sorpresa si no sucede. Como en todos los encuentros, habrá momentos en los que tengamos que hacernos fuertes para romper una línea defensiva muy fuerte."

Sentir la presión

El técnico ha reconocido que les llega la presión desde su país por clasificarse: "por supuesto que la hay. Pero este grupo está acostumbrado a ello, a jugar grandes partidos, tenemos jugadores con la suficiente experiencia para afrontar estos encuentros. Cuánta más experiencia tengas, cuando sientes tener presión, sientes también orgullo".

Kasper Hjulmand en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Fuente: GettyImages

También confesó que el grupo en general estaba nervioso ante la cita que les espera mañana: "es una Copa del Mundo, ¿Cómo no van a haber nervios? Las emociones son muy altas y el fútbol es maravilloso, puedes multiplicar tus emociones por 10. Aunque el miedo a perder también está muy presente e involucrado, y eso es lo que tenemos que considerar para manejarlo de distinta manera".

Unidad de grupo

Lo unido que está el grupo: "nunca estamos ninguno de nosotros solos. Hacemos todo juntos. Ganamos, perdemos, luchamos... pero siempre juntos y unidos. La mejor manera de concentrarnos en lo que tenemos que hacer es prepararnos como de costumbre."