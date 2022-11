Australia avanza a los octavos de final

Australia ganó 1-0 a Túnez en la jornada anterior y sigue dependiendo de sí misma. Por su parte, Dinamarca perdió 2-1 ante Francia y está una delicada situación con un punto. Partido clave para definir a la segunda selección clasificada a los octavos de final del grupo D.

La selección danesa tomó el protagonismo desde el inicio, Eriksen se asoció con Andersen. Australia no pudo salir del asedio táctico de Dinamarca. En simultáneo, Francia, ya clasificada empata sin goles ante Túnez, se define el grupo D. Los canguros esperaban para aprovechar algún contraataque en un minuto de juego.

Australia por poco sorprende, Dinamarca quedó expuesta defensivamente. McGree erró una clarísima ocasión. En cuatro minutos, tiro libre para los daneses. La primera parte fue bastante reñida. El combinado europeo desbordó a través de las bandas. En este momento, Australia accedería a los octavos de final.

En cinco minutos, los canguros sufrieron con apenas el 33% de la posesión, lateral para Australia. Ryan estuvo impecable con sus reflejos en 7 minutos. Dinamarca domina las acciones, aunque no tuvo mucha contundencia. Andersen se asoció con Christensen, falta en ataque del combinado danés.

En ocho minutos de juego, la tónica no cambió. Australia apostó por el contraataque para generar estragos en la zaga danesa. Andreas Christensen se asoció con Jensen, Mooy anticipó. La zaga australiana estuvo impecable. El partido estaba para cualquiera de las dos. Ryan provocó un saque de esquina. Dinamarca intenta y no puede batir la portería rival en 11 minutos. Olsen remató y tampoco pudo anotar el primer tanto en 13 minutos.

Los canguros también fueron punzantes en 15 minutos, la selección danesa se apresuró demasiado en la definición. Australia ahora generaba mejores sensaciones y desaprovechó otra gran ocasión. McGree evitó el primer tanto danés en 18 minutos. Dinamarca por momentos quedó descompensada defensivamente en 22 minutos.

Tiro libre para Dinamarca tras una mano, Australia por ahora se adjudica la segunda plaza de clasificación en el grupo D. Ryan volvió a salvar la portería australiana en 24 minutos. A falta de 20 minutos para que concluya la primera parte, Dinamarca juega bien, aunque no pudo plasmar su poderío ofensivo en el marcador.

La selección danesa estaba en serios problemas por momentos. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos. Dinamarca debe arriesgarse más, por ahora se queda con las manos vacías.

The travelling Green & Gold Army are in fine voice 👏#FIFAWorldCup #GiveIt100 #Socceroos pic.twitter.com/NrpkP0rmgH