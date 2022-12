Lukaku autodestruye a Bélgica

Croatas y belgas se jugaban el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. A los primeros les servía con el empate, pero necesitaban ganar para asegurarse la primera plaza. Por su parte, a los 'diablos rojos' tan solo les bastaba con ganar o empatar y esperar que Canadá le metiera un buen puñado de goles a Marruecos, algo bastante improbable, de hecho, era una opción que ni se contemplaba.

Zlatko Dalić no arriesgó y apostó de inicio con un once calcado al que funcionó ante Canadá, mezclando talento y físico en todas las zonas del terreno de juego. Por su parte, 'Bob' Martínez probó a jugar sin delantero centro puro y colocando en el ataque a Carrasco, Mertens y Trossard buscó movilidad y versatilidad en la zona delantera.

Primera parte muy disputada

El partido comenzó, y aunque los croatas lo intentaron en un primer acercamiento de Iván Perišić, pero fue Bélgica la que, enérgicamente, se fue acercando cada vez más al arco rival. Carrasco tuvo una gran llegada que evitó Livaković. Pero, cuando mejor estaba el cuadro dirigido por Roberto Martínez, Yannik Carrasco cometió penalti sobre Kramarić. Sin embargo, la pena máxima fue anulada al haber en el saque de falta un fuera de juego posicional de Dejan Lovren.

Witsel intentando evitar un envío de Luka Modric. Fuente: GettyImages

Este susto para los belgas hizo que el dominio recayera en los croatas y, a partir de aquel momento el ritmo del partido decayó, pero la selección belga jugó mucho mejor que en sus anteriores encuentros, ganando mucha velocidad y dinamismo al no jugar con '9' puro y tres jugadores muy versátiles en la zona de ataque.

Lukaku desaprovechó las ocasiones que Courtois mantuvo

En el inicio del segundo tiempo, Croacia salió mucho más entonada y encontrando opciones de gol. Thibaut Courtois hizo dos paradones en los minutos iniciales tras la reanudación que dejó con vida a los 'Diablos rojos'. A partir de ahí, De Bruyne dio un paso adelante y permitió a Bélgica llegar con más facilidad al área rival. El mismo Kevin filtró un buen balón a Yannick Carrasco que no pudo acabar de concretar y en el rechace Romelu Lukaku envió al poste un derechazo. Era el primer aviso del cuadro rojo en el segundo tiempo, pero minutos después el delantero del Inter volvió a fallar una ocasión clara con la cabeza tras un centro de Thorgan Hazard donde la pelota pudo haber salido por línea de fondo. El partido subía revoluciones y la clasificación estaba al rojo vivo.

Croatas y belgas disputando un lance del juego. Fuente: GettyImages

A continuación llegó un tramo del partido donde el ritmo del choque se fue frenando progresivamente y el tiempo corría sin haber grandes ocasiones para ninguno. Y es que, en los siguientes 25 minutos, la ocasión más clara de los belgas, equipo que tenía que ganar para pasar fue un mal despeje de Gvardiol que se convirtió casi en un gol en propia y fue en el 85' prácticamente.

Últimos intentos de Bélgica, con un Lukaku negado

No estaba todo dicho. Le cayó una pelota a Meunier dentro del área y Lukaku no acertó a rematar bien el templado toque del lateral con el interior del pie. Eden Hazard entró "al rescate" y todo el equipo se fue para arriba buscando el gol que evitará su eliminación. De nuevo Lukaku desaprovechó un grandísimo centro de Thorgan Hazard, que no pudo concretar bien su remate y con el pecho desvío la pelota cuando solo tenía que empujarla. Y en la última del choque, Joško Gvardiol evitó el remate del delantero interista en boca de gol. El atacante acabó devastado y enrabietado con todo, después de haber errado las ocasiones que ha errado.

💥 El banquillo pagó el tremendo enfado de Lukaku#GolMundial pic.twitter.com/yNjPSu5T3b — Gol Mundial (@Gol) December 1, 2022

La Generación de Oro de Bélgica se diluye de la peor manera posible. Siendo eliminada en la fase de grupos de su última Copa del Mundo. Ante Croacia ha sido el único partido donde han dado la talla y, completando un buen partido no han podido con los croatas y tienen que decir adiós al primer mundial disputado en invierno de la historia.

Kevin de Bruyne lamentando una oportunidad desperdiciada. Fuente: GettyImages

Por su parte, Croacia supera la primera fase y pasa a octavos a la espera de rival. Finalmente acaba segunda de grupo tras Marruecos, que sorprendentemente se cuela como primera sumando 7 puntos, mientras que los de Dalic han cosechado 5.