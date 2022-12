España pasa a octavos in extremis

La Roja pierde el último partido de la fase de grupos ante la selección japonesa por dos goles a uno. En un partido de infarto donde España dejó bastante que desear los primeros minutos de la segunda parte y que no supo darle la vuelta en la segunda mitad, finalmente son los nipones los que consiguen la primera plaza, mientras que, España, se conforma con la segunda y deja a Alemania haciendo las maletas.

Primera parte

El partido comenzó en el Khalifa International con una notable intensidad por parte de ambos conjuntos, realizando una presión alta y forzando la pérdida del balón, sobre todo del equipo nipón. En el minuto cuatro, gracias a esta presión, Japón tuvo su primer acercamiento con peligro en el cual entraba al área por la banda derecha, pero finalmente España robaba el balón.

Los japoneses en la defensa contaban con una sólida línea de cinco jugadores y muy poco adelantado otra línea de dos jugadores, no iba a ser fácil penetrar para la Selección Española. Pero gracias a la rapidez del navarro Nico Williams y del catalán Alejandro Balde, España tenía una autopista para correr por las bandas, lugar donde Japón estaba sufriendo mucho.

Y por esa misma banda, Nico, trataba de realizar un centro, que conseguía despejar la defensa nipona, pero el balón acababa en los pies de Pedri, que pasaba atrás a César Azpilicueta y este, a su vez, hacía un centro al área donde estaba Álvaro Morata solo y listo para marcar de cabeza el primer gol del encuentro. Japón bajaba a la tercera posición, mientras que Alemania subía.

El partido llegaba al ecuador del primer tiempo y España era la clara dominante del esférico. Nada más y nada menos que un 86% de posesión para el equipo español en estos primeros veinticinco minutos, que además se denotaba un gran trabajo en pases, ya que ellos llevaban 316 y los japoneses apenas 60.

Pero fue llegar el minuto treinta y comenzaron a llegar los fallos de España. Unai Simón que no se daba cuenta que llegaba el delantero japónes y tuvo que mandarla fuera, Pedri que lanzaba el balón a donde no había nadie, Busquets estaba realizando unos controles horrorosos, y Pau Torres, más de lo mismo. Estaban dormidos y Japón estaba apretando mucho.

El partido no se movió demasiado. Aunque España no paraba de cometer fallos, Japón tampoco los aprovechaba. El balón se perdía cada vez que un equipo trataba de adentrarse en el área rival, lo cual paró el juego bastante y los equipos, simplemente, dejaron que pasasen los minutos.

Segunda parte

Cuando el encuentro llevaba solamente tres minutos, tras un mal despeje de Unai Simón y un mal control de Balde, el jugador japonés Doan se hacía con el esférico y lanzaba un disparo fortísimo que, aunque golpeó en la mano del portero del Athletic Club, no consiguió pararlo y entró a portería, empatando el partido.

Pero tres minutos después, llegaría el segundo. Japón se adentraba en el área española y el balón le llegaba a Ito, que hacía un mal centro y el balón se iba fuera, pero no del todo, según el VAR, por lo que Mitoma volvía a centrar de mala manera y Tanaka marcaba el gol. Aunque en las imágenes se veía cómo el balón salió, el árbitro declaró que había sido gol legal, por lo que subió al marcador.

España estaba completamente fuera del partido, Japón les estaba superando, no solo por los dos goles, sino también en juego. Aunque los pases y la posesión les había servido en el primer tiempo, no hacían nada con él. Japón cogía el balón y encaraba a portería con el puñal en los dientes, cosa que España no hacía ni por asomo.

Pareciera como si el miedo a quedar eliminados estuviese haciendo mella en la moral de los jugadores españoles. Y cuando parecía que España estaba despertando, Costa Rica mete el segundo gol, dejando al conjunto español en tercera posición y fuera del mundial, por lo que España debía dar lo mejor de sí.

En ese momento el equipo de Luis Enrique pareció despertar de su letargo, ya que comenzaron a atacar por primera vez en toda la segunda parte. Aunque lo seguían intentando, nadie conseguía finalizar, o por lo menos, que el balón lo controlase un jugador dentro o cerca del área japonesa.

El único que se atrevió a penetrar la muralla japonesa fue Ansu Fati, que salió en el minuto 68 y solo le bastó diez minutos para liderar la ofensiva española. Pero no había manera.

Y finalmente terminó el partido, Japón salió victorioso por dos goles, de Doan y de Tanaka, a uno de Álvaro Morata. No ha sido para nada un buen partido para España, ha dado la sensación de que durante la primera mitad de la segunda parte no había selección, Japón hacía lo que quería, y, gracias a ello, durante varios minutos, España estuvo fuera del Mundial.

España y Japón logran pasar a fase eliminatoria tras una jornada de infarto donde el equipo español estuvo hasta en tres posiciones distintas a lo largo del partido. Finalmente Japón hizo la épica y se coloca con seis puntos, mientras que España empata con Alemania y pasan gracias a la diferencia de goles.