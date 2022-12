Fernando Santos: “Queremos ganar y permanecer en la cima del grupo”

Menos de 24 horas para que Portugal cierre su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El seleccionador, Fernando Santos, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante la Corea del Sur del sancionado técnico portugués, Paulo Bento. Los lusos disputarán, con éste, su tercer partido del Grupo H el viernes 2 tras haber ganado los dos anteriores y estar matemáticamente clasificados para los octavos de final. Un empate les serviría para ser primeros de grupo.

Situación de Cristiano Ronaldo

“En principio entrenará pronto, si está en condiciones, ya veremos más adelante. No sé si será al 50/50 pero es parte de la tanda de 20 jugadores que pueden jugar, si no tenemos más problemas. Cristiano fue sustituido en los dos partidos que jugamos, así que por supuesto que hay un plan para él si no puede jugar. Además, no hay ningún jugador aquí que tenga la garantía de jugar para siempre”.

Fernando Santos consola a Cristiano tras su sustitución. Foto: Getty Images

Lesión de Nuno Mendes

“Lamentablemente estará fuera de este Mundial, pero se quedará con nosotros por sus deseos. Su club estuvo de acuerdo, cree que puede hacer lo que tiene que hacer aquí. Tenía muchas ganas de quedarse y eso refleja el estado de unidad de este equipo, será sumamente importante”.

¿Quieren ser primeros de grupo?

“Por supuesto, queremos ganar y permanecer en la cima del grupo. Sabemos lo difícil que terminará este partido, el oponente jugó dos buenos encuentros, sus resultados no se mantuvieron al día con las actuaciones. Tiene mucho que ver con Paulo Bento y su forma de ser, con sus principios de juego. Tiene jugadores muy rápidos, que ponen a mucha gente delante. Por nuestra parte, estamos en un proceso de evolución y seguiremos mejorando. Sobre el equipo, hay tres jugadores que no pueden jugar. Todo el mundo se presentó en buena forma, pero jugar cada cuatro días empieza a pesar. Hay algo de cansancio y esto también provoca lesiones. Pero tengo confianza en todos, por lo que jugará el equipo en el que tengo plena confianza, independientemente de los jugadores en los que esté“.

¿Les gustaría evitar a Brasil?

“Es diferente jugar tres días después que cuatro días después. Esto es más importante que jugar o no con Brasil. Pero, por supuesto, queremos ganar e ir primeros“.