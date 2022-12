Previa Portugal vs Corea del Sur: dos realidades diferentes

Portugal busca sentenciar el Grupo H al asegurar el primer lugar. Por su parte, Corea del Sur se juega el todo por el todo ante la selección lusitana, quien por el momento cuenta con paso perfecto en Qatar 2022, con un pleno de puntos, 6 de 6.

Lo único seguro en el grupo es la clasificación de Portugal a octavos de final, por lo que la última jornada pinta a ser una de las más emocionantes en la competencia, en donde el resto sigue con vida y muchos no dependen de sí mismos para avanzar en el torneo.

Asegurar liderato

La selección dirigida por Fernando Santos quiere clasificar como primera de grupo, para ello le bastaría el empate ante su similar de Corea del Sur.

Sin embargo, los lusitanos quieren hacerse de los tres puntos, eso no solo les garantizaría terminar como primeros de grupo, sino evitar el lado de la llave en dónde se encuentran Argentina y -posiblemente- Brasil.

En un debut duro, el país ibérico se impuso a Ghana, sumando sus primeros tres puntos; luego se enfrentó a la selección uruguaya, en un juego en el que dominó la gran parte y supo materializar la victoria con dos tantos de uno de sus ejes: Bruno Fernandes.

Con un arranque mundialista ideal, Portugal llega a este partido con cinco goles a favor y solo dos en contra, y mostrando solidez e idea de juego grupal, algo que solía carecer en el pasado.

En conferencia de prensa, Santos afirmó: “Es diferente jugar tres días después que cuatro días después. Esto es más importante que jugar o no con Brasil. Pero, por supuesto, queremos ganar e ir primeros“.

Ganar o ganar... y depender

La realidad de la selección surcoreana es totalmente diferente a la de su rival. Los dirigidos por Paulo Bento deben hacer lo propio y esperar el resultado del otro duelo para saber si su ticket por Qatar 2022 sigue con validez.

A pesar de tener a uno de los mejores jugadores del mundo, como lo es Son Heung Min, la selección asiática no ha logrado encontrar el camino de la victoria en el torneo.

Un empate agridulce ante la Selección de Uruguay, y una derrota contra Ghana se encargaron de dejarle en esta posición para el último encuentro contra el líder del grupo.

Pese a que el panorama pinta más gris que colorido para Corea del Sur, los Tigres de Asia recuperan al líder defensivo de su equipo: Hwang Hee-Chan, quien no pudo disputar los primeros dos partidos de su equipo. Una noticia positiva para un partido en el cual una de las clave será mantener la solidez defensiva.

Con un punto hasta el momento, la selección asiática deberá ganar a Portugal y esperar a que Ghana no derrote a 'Los Charrúas' si desea mantener las esperanzas mundialistas con vida.

대한민국이 있기에 든든한 마음으로

포르투갈전을 준비합니다.👍🏻

3차전도 더 뜨겁게 응원해주세요🔥



✔2022 FIFA 카타르 월드컵 조별리그 3차전

🇰🇷v🇵🇹#포르투갈 12.03(토) 00:00 (KST)#대한민국 #축구국가대표팀 더 뜨겁게, 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐬🔥 pic.twitter.com/Ax24XbyXzm — theKFA (@theKFA) December 1, 2022

Bajas lusas

El equipo portugués llega a este partido con varias bajas en su escuadra: sin su central titular, Danilo Pereira; su lateral izquierdo, Nuno Mendes; y el centrocampista, Otavio, todos por molestias físicas que han adquirido en los últimos partidos y entrenamientos del combinado luso.

Por su parte, el seleccionador explicó que no es un hecho que Cristiano vaya a disputar el partido, quien se encuentra entre algodones: "En principio entrenará pronto, si está en condiciones, ya veremos más adelante. No sé si será al 50/50, pero es parte de la tanda de 20 jugadores que pueden jugar, si no tenemos más problemas".

Repetir la historia

Corea del Sur buscará apegarse a la historia y repetir lo logrado en el Mundial que albergo en 2002, cuando derrotó a Portugal por 1-0, en el único encuentro mundialista que habían tenido hasta ahora.

Por la tarde del jueves la selección portuguesa se entrenó en el complejo deportivo asignado. Foto: @selecaoportugal

Arbitraje

El argentino, Facundo Tello, será el encargado de fungir como arbitro central en el encuentro.

Posibles alineaciones

Portugal: Costa, Cancelo, Antonio Silva, Pepe, Guerreiro, William Carvalho, Ruben Neves, Bernardo Silva; André Silva, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes.

Corea del Sur: Kim Seunggyu, Kim Moonhwan, Kwon Kyung Won, Kim Younggwon, Kim Jinsu, Hwang In Beom, Jung Woo Young, Kang in Lee, Lee Jaesung, Son Heung Min, Hwang Hee Chan.