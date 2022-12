Previa Países Bajos vs Estados Unidos: los tulipanes anhelan dar el golpe en los octavos de final

Países Bajos ganó 2-0 a Qatar y finalizó primera del grupo A, producto de dos victorias y un empate. Los tulipanes quieren concretar otra buena campaña mundialista, emulando el subcampeonato de Sudáfrica 2010 y tercer puesto de Brasil 2014. Los dirigidos por Van Gaal no se guardarán nada en plena fase eliminatoria, el Mundial de Qatar 2022 entra en momentos decisivos.

Cody Gakpo es su principal figura, anotó tres tantos durante la primera fase. Tras la espina clavada que dejó la UEFA Euro 2020, la vigesimosegunda edición es una gran oportunidad para demostrar que la selección neerlandesa sigue vigente.

Por su parte, Estados Unidos ganó 1-0 a Irán. El combinado de las barras y las estrellas alcanzó dicha instancia en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La actual campeona norteamericana esperará a Pulisic hasta último momento. En caso de igualdad en 90 minutos, se jugará una prórroga de 30 minutos y tanda de penaltis en caso que sea necesario.

Los tulipanes en la primera fase, ganaron 2-0 a Senegal en la primera jornada, luego empataron 1-1 ante Ecuador y superaron 2-0 a Qatar. Países Bajos finalizó primera en el grupo A con siete puntos.

El sistema táctico que usó Van Gaal fue el 3-4-2-1, la selección neerlandesa apostó por las transiciones rápidas en su último partido del grupo A. En los últimos dos Mundiales FIFA que clasificó, Países Bajos alcanzó el segundo puesto en Sudáfrica 2010 y tercer puesto en Brasil 2014.

Países Bajos nunca pudo ganar la justa mundialista y empieza a ilusionarse nuevamente en plena fase eliminatoria. Cody Gakpo es el jugador sensación en el plantel de los tulipanes.

La actual campeona norteamericana empató 1-1 ante Gales, 0-0 ante Inglaterra y superó 1-0 a Irán en el grupo B. Los Estados Unidos tras haber regresado al panorama internacional, apuntan alto en la era Berhalter.

La prensa especializada estadounidense ha sido bastante crítica con el desempeño colectivo de la selección absoluta. El combinado de las barras y las estrellas está nuevamente en la misma instancia que alcanzó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pulisic se lesionó en la última jornada ante los iraníes, aunque su evolución es favorable y el comando técnico lo esperará hasta último momento. La actual campeona norteamericana no tiene más margen de error en la fase eliminatoria.

Países Bajos se ha enfrentado cinco veces ante Estados Unidos, todos de carácter amistoso. Los tulipanes acumulan cuatro victorias y una derrota. Ambas selecciones se enfrentarán por primera vez en la fase final del Mundial.

20 de febrero de 1998: Estados Unidos 0-2 Países Bajos (Amistoso Internacional)

18 de mayo de 2002: Estados Unidos 0-2 Países Bajos (Amistoso Internacional)

17 de febrero de 2004: Países Bajos 1-0 Estados Unidos (Amistoso Internacional)

3 de marzo de 2010: Países Bajos 2-1 Estados Unidos (Amistoso FIFA)

5 de junio de 2015: Países Bajos 3-4 Estados Unidos (Amistoso FIFA)

Wilton Sampaio, el experimentado colegiado brasileño impartirá justicia en el partido de los octavos de final entre Países Bajos y Estados Unidos. El último partido que dirigió en el Mundial de Qatar 2022, se produjo el 26 de noviembre: Polonia 2-0 Arabia Saudita mostró cinco tarjetas amarillas.

El Estadio Internacional Khalifa ubicado en Doha acogerá el primer partido de los octavos de final entre Países Bajos y Estados Unidos, dicho recinto deportivo cuenta con capacidad para 45,857 espectadores. Hasta la fecha se han disputados seis partidos en dicho escenario.

Países Bajos: Noppert, Timber, van Dijk, Aké, Dumfries, de Roon, de Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.

Estados Unidos: Turner, Dest, Carter Vickers, Ream, Robinson, Musah, Adams, McKennie, Weah, Pulisic, Sargent.

UPDATE: Christian Pulisic has been cleared to play in tomorrow’s match versus Netherlands. pic.twitter.com/ANg2baaJez