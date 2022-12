Argentina sobrevive a una dura batalla para avanzar a cuartos de final

Argentina venció 2-1 a Australia y clasificó a los cuartos de final. Un gol de Lionel Messi y de Julián Álvarez fueron suficientes para los sudamericanos que sufrieron en los últimos minutos para asegurar su presencia en la siguiente instancia del Mundial.

La Albiceleste salió al campo con un 4-3-3. Lionel Scaloni realizó una única modificación respecto al equipo que venció a Polonia. Papu Gómez reemplazó a Di María que sufrió una contractura en el cuádriceps y debió esperar su oportunidad en el banquillo.

Los australianos utilizaron un 4-4-2. Graham Arnold decidió introducir un cambio en el mediocampo. Keanu Baccus sustituyó a Craig Goodwin para colaborar defensivamente sobre la banda derecha y cubrir las carencias de velocidad de Milos Degenek.

El estadio Áhmad bin Ali fue el encargado de albergar el encuentro / Foto; FIFA

Una genialidad de Messi modificó la primera parte

Los argentinos comenzaron con el dominio absoluto de la posesión mientras que su rival aguardaba en su propio campo y no presionaba la salida argentina. No obstante, estaban teniendo muy poca movilidad en su línea de centrocampistas, y por eso no podía llegar al área australiana.

Argentina no conseguía tener profundidad en ataque y esperaba el error en las marcas australianas que no llegaba, ya que defendían con los once jugadores. El mediocampo argentino siempre tenía a un futbolista encima que le impedía avanzar. A los 16 minutos, el Papu Gómez probó suerte desde afuera pero su disparo se marchó a la tribuna.

Ante Australia, Messi disputó su partido N°1000 como profesional / Foto: FIFA

El plan australiano salía a la perfección y empezaba a tocar en su propio campo para incomodar a la selección rival aunque no pretendían arriesgar en los pases. Los sudamericanos se encontraban frustrados por lo que ejercían una floja presión para recuperar el esférico.

A partir de la imprecisión albiceleste, estaba consiguiendo el equipo oceánico sacar acciones a balón parado que podían generar peligro. Sobre los 35 minutos, el combinado de Scaloni abrió el marcador. En una jugada habitual, Messi tiró la diagonal en el área y buscó el tiro cruzado al palo largo de Ryan. El portero, rodeado de jugadores, no pudo hacer nada para evitar el gol.

El jugador del PSG anotó por primera vez en la fase decisiva de un Mundial / Foto: FIFA

Tras convertir, los argentinos volvían a controlar el balón y encontraban más espacios para poder atacar pero decidían no exponerse. Los australianos ejercían una presión mayor en busca de igualar rápidamente y buscaban acercarse a la portería custodiada por Emiliano Martínez.

La tensión predominó durante el complemento

El combinado australiano cambió rotundamente su planteamiento e incomodaba la salida rival. No obstante, una vez que superaba la primera línea de presión, se replegaba y volvía al plan inicial, con todos sus futbolistas en campo propio para defenderse con más eficacia.

Con el correr del tiempo, los sudamericanos retomaban la posesión y movían el balón más rápido cuando lo lograban recuperar. Una interesante jugada culminaría con un remate mordido de Messi que controló Ryan sin dificultades. Sobre los 57 minutos, Argentina ampliaría el marcador. Error garrafal del portero australiano, intentando regatear a De Paul en su área. Se le fue el control muy largo y Julián Álvarez logró quitarle el balón para marcar a placer a portería vacía.

Segundo gol de Álvarez en la competición / Foto: FIFA

Graham Arnold decidió arriesgar e introdujo jugadores más ofensivos para seguir dando pelea en el encuentro. Los sudamericanos continuaban presionando y controlaban el esférico con más calma, ya que su rival no molestaba de la misma manera. Esto le permitía a Messi jugar con mayor libertad y ser una pesadilla para los contrarios.

A los 66 minutos, el jugador del PSG recibió en la frontal rodeado de tres rivales, pero se las ingenió para sacar un tiro con la zurda, pero se le marchó muy desviado. Con el marcador amplio, Scaloni resolvió refrescar al equipo y retirar a los jugadores que hicieron un mayor desgaste en los últimos encuentros. Sobre los 77, el combinado oceánico descontaría para poner suspenso al partido. Goodwin disparó desde media distancia. El remate golpeó la cabeza de Enzo Fernández, quien finalmente desvió con lo justo para batir al 'Dibu' Martínez.

En su primer disparo a portería, el combinado de Arnold anotaba / Foto: FIFA

El descuento les daría más confianza a los australianos que salieron en busca del empate. Aziz Behich, como si fuera un carrilero, regateó la zaga albiceleste para rematar al arco pero Lisandro Martínez estuvo atento para bloquearle el lanzamiento a tiempo y despejar el peligro al córner.

Sobre el final de la segunda mitad, los argentinos buscaban dominar el balón y mantener una posesión larga. Su rival apretaba a base de balones largos y presión sin balón. A los 88, una espléndida jugada de Messi terminó con un remate a la tribuna de Lautaro Martínez que no les permitía sentenciar el duelo.

En el tiempo añadido, Ryan le daba vida a su selección tras detener dos disparos de Lautaro y del capitán argentino. En la última jugada, el Dibu Martínez se convirtió en héroe y le tapó un mano a mano a Garang Kuol que había entrado sin marca al área chica.

El portero del Aston Villa evitó que su selección debiese disputar la prórroga / Foto: FIFA

Argentina suma una nueva victoria en Qatar y asegura su presencia en los cuartos de final. El próximo viernes enfrentará a Países Bajos en el Estadio Lusail tratando de avanzar a las semifinales de la competencia. Por su parte, Australia finaliza su gran participación en el Mundial y ahora deberá enfocarse en la Copa Asiática que se disputará el año que viene.