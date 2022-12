Francia vs Polonia: puntuaciones de los galos en octavos de final de Qatar 2022

El once titular de Francia posando antes del partido contra Polonia. Foto: Getty Images

La selección francesa ha sellado su billete para los cuartos de final tras haber vencido a Polonia de forma contundente. La bicampeona supo aguantar y sufrir en los mejores minutos de su rival para luego marcar al borde del descanso a manos de Giroud y rematar el encuentro con el doblete de Mbappé. El penalti marcado por Lewandowski en el último minuto no cambió nada. Su rival saldrá del partido entre Inglaterra y Senegal.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El guardameta titular y capitán del Tottenham y de la selección gala estuvo presente, sin más. Paró un balón ‘a quemarropa’ cuando el partido todavía estaba empatado, aunque se mostró frágil con el juego de pies. Detuvo a Lewandowski el penalti del último minuto, pero lo mandaron a repetir y lo coló.

La estabilidad aportada por el defensa del FC Barcelona no la había experimentado Francia en toda la competición. Es cierto que su presencia ofensiva, debido a que realmente es central, ha sido nula. Aunque para eso ya está su compañero de equipo Dembélé.

Raphaël Varane (7)|Líder

El futbolista del Manchester United aceptó el rol de referente de la zaga francesa. No tuvo fallos apenas y dominó el juego aéreo al completo. Ha demostrado que su actuación ante Túnez fue un simple bache.

El del Bayern München no cuajó su mejor partido. A pesar de no conceder demasiado, cometió un penalti por mano en el último minuto de partido que impidió a su selección pasar a cuartos de final con una portería a cero.

Todo lo que no aportan los laterales diestros ya lo aporta el del AC Milan. Es muy completo. Ataca, se asocia, defiende y no pierde la espalda. Todo lo que necesitan ‘Les bleus’.

Aurélien Tchouaméni (6)|Bien

El jugador del Real Madrid fue el integrante del mediocampo más flojo. Al no plantear un partido basado en la posesión, la demarcación de pivote es, quizás, la que pasa más desapercibida en el conjunto galo.

El centrocampista de la Juventus cuajó una actuación realmente buena. Disputó todos los minutos y dio un recital. Contemporizó a la perfección las acciones de defensa y basculación, además de ser omnipresente.

Menudo Mundial se está marcando el futbolista del Atlético de Madrid. Junto al gran inicio de temporada con el club colchonero, el polivalente jugador francés parece estar en su mejor nivel. Da igual si Deschamps lo usa por banda, por detrás del ‘9’, como otro centrocampista más que debe sacrificarse en defensa o como creador de juego. Responde a todas las exigencias.

Ousmane Dembélé (7)|Incombustible

El extremo del FC Barcelona no ha marcado, pero, una vez más, demuestra su potencia y despliegue físico sobre el campo. Va al espacio, se asocia e incluso asistió a Mbappé en su primer gol.

Lo de este chico no tiene sentido. Doblete y asistencia para Giroud. El del Paris Saint-Germain es eléctrico, imparable e insaciable. 11 partidos en mundiales con la selección. 9 goles. 3 asistencias. Pichichi del Mundial. Y todo eso con tan solo 23 años.

El delantero del AC Milan se ha convertido en el máximo artillero de la selección francesa tras marcar ante Polonia. Sirvió para abrir el marcador. Por cierto, no ha pasado a cualquiera, le ha quitado el récord al mítico Thierry Henry. 52 goles. Se dice pronto.

Youssouf Fofana (7)|Equilibrado

El jugador del AS Mónaco salió por un Tchouaméni que no acababa de sentirse cómodo sobre el campo. El tiempo que estuvo en el terreno de juego le sirvió para avisar al seleccionador de que él también puede jugar ahí.

El delantero del Borussia Mönchengladbach saltó al césped en sustituyendo a Giroud, aunque acabó actuando de extremo. Dio la asistencia a Mbappé en su segundo gol. Revulsivo de calidad el que tiene Deschamps en el banquillo.

Saltó al campo a falta de 15 minutos. Sustituyó a Dembélé y no tuvo mucha incidencia en el juego.

Axel Disasi (S.C.)|Recambio

El lateral del AS Mónaco entró en el descuento para dar descanso a Koundé. El propio Axel y el otro lateral de oficio, Benjamin Pavard, deben tener en cuenta que sino están bien, a Deschamps no le preocupará poner al versátil central culé.

El técnico francés actuó de forma correcta con su plantilla. Alineó a aquellos que le aportaron mejores sensaciones en la fase de grupos y el resultado no ha podido ser mejor. Sus cambios no revolucionaron el partido porque buscaba todo lo contrario, dormirlo y que no hubiera sorpresas. La actual campeona del mundo parece ir en serio en este Mundial. Ya está entre las 8 mejores selecciones del mundo.