Inglaterra vs Senegal: puntuaciones de Inglaterra, octavos de final del Mundial de Catar 2022

Inglaterra fue de menos a más y consiguió pasar a cuartos de final sin más problemas de los necesarios. Los dos primeros goles llegaron en la primera parte, mediación de Henderson (38') y Kane (45'), para que Saka (57') cerrase el marcador sin haber cumplido la hora de juego. Siguiente paso: Francia.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar

Jordan Pickford (6) / Oportuno

El guardameta del Everton no tuvo mucho trabajo. Se le notó algo nervioso ante la presión de Senegal durante la primera media hora, pero incluso cuajó una gran parada a Dia con el marcador a cero. Su tercera portería imbatida en cuatro encuentros.

Kyle Walker (7) / Sólido

En salida de balón se colocó como tercer central y se ocupó de salvaguardar la espada de Henderson y Saka. Además, completó 10/13 balones en largo y 6/11 duelos ganados. Su velocidad y su aguante físico bloquearon a Diatta y a quien se pusiera delante.

John Stones (5) / Desapercibido

Fue de lo más discreto de Inglaterra. Estuvo involucrado en una jugada polémica que finalmente no acabó en penalti (y no era). Aunque fue sustituido por Dier en el 77', no disputó apenas duelos ante sus rivales.

Harry Maguire (6) / De menos a más

Al igual que Pickford, tuvo varios desajustes durante la primera media hora de partido, pero después volvió al nivel mostrado durante esta competición y estuvo también bloqueando toda acción que pasaba por su banda izquierda. Completó 6/9 duelos.

Luke Shaw (5) / Apático

Su encuentro, correcto. Sin embargo, en algunas jugadas pudo resolver o desencadenar más peligro. Se vio reservado para dejarle mayor profundidad a Bellingham y Foden por su sector, por lo que no destacó como en otras citas.

Declan Rice (7) / Influyente

Desactivado por los delanteros de Senegal durante un largo tramo de partido, incluso desesperado por no tocar bola, acabó por romper ese candado y, en consecuencia, consiguió que Inglaterra diese un paso hacia delante.

Jordan Henderson (8) / Seguro

Cualquier persona querría tener a Jordan Henderson en su vida. Además del gol, tuvo mucho peso como interior por banda. El plan de Southgate le exige un rol similar a Liverpool y, con sus centros laterales y su profundidad, fue capaz de darle un ritmo más al equipo.

Jude Bellingham (10) / Infravalorado

Tal vez el nombre de Pedri, Gavi o Musiala lo aparta de los focos, pero el encuentro que cuajó el centrocampista del Borussia Dortmund es para jugar en uno de los mejores clubes del mundo.

Ya sea por banda izquierda o como interior, incluso llegando a línea de fondo o la frontal, demostró estar al unísono con Foden. Registró una asistencia y el segundo gol llegó de sus botas: recuperación, conducción y pase para que el propio Foden le sirva a Kane.

Fuente: Getty Images

Bukayo Saka (8) / Eléctrico

No tiene el mismo cartel que Bellingham o Foden, pero le sobra carisma. Es uno de los líderes en el Arsenal y en esta Copa del Mundo ya registra tres goles. Ante Senegal sumó con su desborde y estaba en el lugar que se le pedía. Además, en labores defensivas estuvo preciso y permitió respirar un poco más a Walker y Henderson.

Harry Kane (9) / MVP

Recibió el premio a "Mejor Jugador del Partido" y no es para menos. Es un '9' que hace de '10', tiene la capacidad de mejorar a sus compañeros. Es un playmaker de manual, con sus descensos y sus envíos al primer toque hizo brillar a Inglaterra. Lo único que se le achaca es el gol, pero cumplió en octavos.

Phil Foden (9) / Mágico

Pese a sus discrepancias con Southgate, viene demostrando que debe ser titular. Y por banda izquierda. Es algo utópico, pero a pierna natural es cuando la verticalidad y la explosividad de Foden resaltan. Con un solo toque permitía amenazar a los hombres de Cissé.

Marcus Rashford (6) / Sin oportunidades

Entró por Bukayo Saka en el 65', pero el ritmo del partido no necesitó de su estado de gracia para crear más peligro en el marcador.

Jack Grealish (6) / Relajado

También ingresó en el 65', pero por Foden. Al igual que Rashford, saltó al terreno de juego para dormir el encuentro más que para provocar más dolores de cabeza a Senegal.

Mason Mount, Eric Dier y Kalvin Phillips (SC)

Los dos primeros entraron en el 77' por Bellingham y Stones, mientras que el pivote del Manchester City lo hizo en el 82' por Henderson.

Gareth Southgate (8) / Resultadista

La directiva confía en él. Es el hombre. Criticado siempre por su juego o por sus polémicas decisiones, lo cierto es que los resultados le avalan y le favorecen. Últimamente está probando una especie de 3-4-3 en salida de balón y fue crucial ante Senegal. Walker es el tercer central, los interiores se abren a banda y los extremos cierran para alternar en zona de tres cuartos.