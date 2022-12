Previa Portugal vs Suiza: a por el último boleto

No han pasado ni seis meses desde la última vez en la que Portugal y Suiza se midieron en un torneo internacional, está vez los cuadros europeos buscan escribir su nombre en la llave eliminatoria de cuartos de final de Qatar 2022.

Los lusitanos terminaron primeros del Grupo H al imponerse en sus primeros dos encuentros, mientras que el conjunto Suizo logró meterse entre los 16 mejores en una agónica última jornada de grupos.

Este será el último duelo para decidir al equipo que avanza a cuartos de final.

Portugal, la favorita

Los dirigidos por Fernando Santos llegan a este partido tras conseguir seis puntos en la fase de grupos. Al igual que el resto de selecciones no pudieron salir victoriosos en los tres encuentros para lograr una ronda perfecta, eso no le resta que sea una de las escuadras favoritas de la competición gracias a sus hombres línea por línea.

Portugal comenzó Qatar 2022 imponiéndose 3-2 en un electrizante encuentro ante Ghana, en el segundo partido derrotaron a Uruguay gracias a un doblete de Bruno Fernandes. Con un inicio de copa ideal los lusitanos llegaron al tercer encuentro clasificados y usando una alineación sustituta, y cerraron la fase grupal con una sorpresiva derrota ante Corea del Sur.

Ante Suiza buscarán llegar a los cuartos de final, hazaña que no han logrado desde el Mundial de Sudáfrica 2010.

Bajas lusas

Otávio y Nuno Mendes no estarán disponibles para este partido debido a las lesiones que sufrieron ya en Qatar 2022, por su parte, Danilo Pereira tampoco pudo disputar los primeros dos encuentros de su selección por las molestias físicas y aún no ha entrenado junto al grupo.

Balanza a favor de Suiza

Pese a no pintar como la favorita de este encuentro, la historia de enfrentamientos entre estas dos selecciones favorece al cuadro suizo, con 11 victorias, cinco empates y nueve derrotas.

Los suizos también llegaron a los seis puntos en la fase de grupos, luego de vencer por la mínima a Camerún, caer ante Brasil e imponerse en un duelo de mucha historia ante Serbia por tres goles a dos en la última jornada.

El seleccionador, Murat Yakin, disputa su primera competencia internacional y querrá seguir teniendo un debut de ensueño dejando fuera de competencia a una de las escuadras favoritas para llegar lejos en el mundial, como lo es Portugal.

En cuanto al equipo, en el último partido el portero Yann Sommer y el defensa central Nico Elvedi fueron baja debido a dolencias físicas, sin embargo, es probable que regresen a las acciones para este partido.

Volverse a encontrar

Los equipos ya saben lo que es jugar entre ellos en la actualidad, durante la primera ronda de la Nations League ambas escuadras compartieron grupo.

Suiza se llevó el último enfrentamiento entre estas dos selecciones. Foto: Getty Images.

El primer partido se lo llevaron los lusitanos con un marcador de 4-0, mientras que el segundo lo ganó la selección Suiza por la mínima. Ninguna de ellas logró clasificarse en el 'final-four'.

Declaraciones

Fernando Santo compareció ante los medios de comunicación previo al partido por los octavos de final. Una rueda de prensa en la que se habló mucho sobre los gestos de Cristiano Ronaldo al salir de cambio en el último partido.

"Solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”, finiquitó.

En cuanto al partido declaró que sería un encuentro duro ante los suizos, pero con la confianza de que Portugal saldrá vencedora: "Con Corea, llegué a la conclusión de que en la primera parte jugamos muy bien. No fue excelente, pero fuimos penalizados por un gol en un córner. En la segunda parte ya no pudimos ser tan cómodos, pero seguimos bien y fuimos penalizados por otro detalle. Los detalles marcan la gran diferencia, mucho más en un juego como el de Suiza.”

La selección lusa en entrenamiento previo al encuentro. Foto: @selecaoportugal

Por su parte, Yakin resaltó que el partido ante los lusos es una oportunidad para hacer historia: "Todos estamos listos, están todos los jugadores en condiciones, todos los tocados están recuperados".

CR7 también fue parte de la conversación del seleccionador suizo ante la prensa: "Estamos preparados, organizados, sabemos toda la influencia que tiene en el equipo, pero no haremos un plan específico para marcarlo (Ronaldo). Veremos cuál es nuestra estrategia en el campo"

Arbitraje

Otro ingrediente que tendrá este partido será el reencuentro del referí mexicano, César Arturo Ramos, con Cristiano Ronaldo.

Hace cuatro años el arbitro mexicano llevó las acciones del partido en octavos de final de Portugal contra Uruguay; encuentro que terminó ganando la selección charrúa y en la que el astro luso fue amonestado con tarjeta amarilla por Ramos.

Este será el tercer partido del mexicano como juez central en Qatar 2022.

Posibles alineaciones

Portugal: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Felix.

Suiza: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.