Gareth Southgate: ''Francia es la prueba más grande''

Gareth Southgate habló ante los medios tras clasificarse a la siguiente ronda del mundial de Qatar 2022. Unos cuartos que se le presenta tras vencer a Senegal por 3-0 y en el que espera la vigente campeona del mundo, Francia. Habló sobre los Jude Bellingham, confirmó la ausencia de Sterling y su vuelta a Inglaterra y sobre el rival en cuartos.

Jude Bellingham

Con tan solo 19 años y está haciendo un gran mundial. ''No creo que pudiéramos haber predicho qué tan rápido maduraría, incluso en los últimos tres meses eso pasó a otro nivel. Queríamos invertir en jugadores jóvenes sobre la base de que sentimos que podrían ser algo especial en el futuro. Eso significa que jugadores como Bukayo (Saka) ya tienen 20 partidos internacionales en un torneo como este, Rice estaba en el equipo con 19'', añadió Southgate sobre el joven.

La ausencia de Sterling

El jugador del Chelsea ha sido hasta ahora indiscutible en el once de Gareth Southgate. Ante Senegal no jugó ya que tuvo que retornar a Londres tras sufrir un asalto armado en su casa. ''Hablé con Raheem esta mañana y está camino de casa. Necesita espacio. Queremos respetarle y no entrar en muchos detalles. No es la situación ideal para el grupo antes de un gran partido, pero es insignificante en un momento como este para él'', añadió el técnico sobre la difícil situación que está pasando el futbolista.

El rival en cuartos

La vigente campeona, Francia, será el rival de Inglaterra en la próxima ronda. Los galos vencieron por 3-1 a Polonia. ''Es el reto más grande que podemos tener'', dijo Southagte. ''Son los campeones y tienen un talento increíble. Jugadores individuales muy talentosos. Es un equipo muy difícil contra el que jugar. Es un reto fantástico'', añadió.

Habló también acerca de las estrellas de Francia: ''Es un jugador de clase mundial, que ya ha dado grandes momentos en este torneo y en el pasado. Pero también tienen a Griezmann, a Giroud, que le conocemos muy bien. Tienen jugadores muy jóvenes y muy buenos en el centro del campo. Tienen una profundidad de talento muy grande''.