Luis Enrique: "No vamos a cambiar la idea"

El IBC de Qatar acogió una vez más la rueda de prensa de Luis Enrique. El asturiano entró con ganas de dar guerra a la prensa que la acusó de usar tópicos después de la derrota ante Japón que le costó la primera plaza en el grupo.

El estilo de juego, a pesar de la derrota, no varía porque es "innegociable" y respecto al estado físico confirmó que están todos bien y estarán todos disponibles para jugar mañana. También afirmó que la relación entre ambos países es buena y no desprecia a la selección africana.

Respecto a la defensa y los goles encajados dijo lo siguiente: "Otro topicazo. La respuesta es fácil. Me habláis de diez minutos. Japón fue superior solo en 10 minutos de los casi 300 que hemos jugado. Va a haber más minutos malos y a medida que avancemos habrá más. No jugamos solo. Yo pongo la atención en lo positivo. Marruecos nos superará en algún momento del partido. Os fijáis en lo negativo. Llegamos en una competición en la que el marcador dictamina los riesgos. España siempre los asume, aunque ganemos seguimos atacando".

Resultado y estilo

Sobre el resultado afirmó que le preocupa "cero" el resultado. Dijo que lo que le preocupa es que el equipo "haga las cosas bien" y dijo que si hacían las cosas bien, lo normal sería ganar. Sobre esto comentó que "el objetivo es jugar siete partidos".

El tema importante después del encuentro perdido ante la selección nipona fue el estilo, aquí comentó lo siguiente: "No vamos a cambiar la idea. Pero eso no quiere decir que tengamos que dominar los 90 minutos, porque jugamos ante selecciones, jugadores y entrenadores de alto nivel. No jugamos solos. Y jugamos ante Marruecos, que es un gran equipo y que en términos de motivación estamos muy bien. Si me quedo con el rendimiento en este Mundial somos un notable alto a excepción de 10 minutos. Los rivales también juegan. Estoy muy motivado y convencido de poder lograr un buen resultado".