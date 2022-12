Walid Regragui: "Yo no le veo puntos débiles, solo veo calidad"

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, ha comparecido a la rueda de prensa previa al partido de octavos de final contra España en el que ha hablado de las aspiraciones de Marruecos en estos octavos y la admiración que él tiene por España.

Su historia es un tanto curiosa, pues era el segundo técnico, por detrás del bosnio Vahid Halilhodzic, pero su mala relación con la estrella del combinado africano, Hakim Ziyech, hizo que fuera cesado y entrara en su lugar de Walid. Casualidades de la vida, el jugador del Chelsea está haciendo un gran mundial y es candidato al once del torneo.

Respecto al encuentro, ha comentado lo siguiente: "Va a ser un partido muy complicado, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo, uno de los favoritos para ganar el Mundial. Si eliminamos a España es una sorpresa para nosotros y para todo el país".

Dos partidos en dos mundiales

Por segundo mundial consecutivo, la selección española se verá las caras con Marruecos, pero esta vez en octavos. En Rusia se vieron las caras en la fase de grupos donde fueron la primera selección en hacer las maletas. Respecto a esto, Regragui ha dicho esto: "No, no buscamos revancha en absoluto. No miramos lo que pasó antes, esto es un nuevo equipo, otra mentalidad... Nosotros no queremos revancha, España y Marruecos somos dos equipos completamente diferentes respecto al último Mundial".

Durante el torneo se ha visto una gran afluencia de aficionados marroquíes y esto es lo que ha comentado el seleccionador: "Es una alegría saber que vamos a rebosar el estadio de aficionados de Marruecos. Y los aficionados de otras selecciones africanas y que están por aquí también nos van a animar. Es un partido para dejar una marca en la historia del fútbol marroquí, pero no quiero presión excesiva para los jugadores".

Por último, respecto a su admiración por el fútbol español, lo ha alabado así: "Me gusta la cultura de fútbol, que nunca cambia la actitud en muchos años. Tiki-taka. Da igual que les cambies la camiseta, les ves y sabes que es España. Pero nosotros vamos a intentar meter problemas a la selección. Yo no le veo puntos débiles, solo veo calidad", concluyó.