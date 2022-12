Luis Enrique: "El fútbol es un deporte maravilloso pero con una connotación de que un equipo puede ganar sin merecer ganar"

El partido ante Marruecos en los octavos de final no ha sido el esperado para la selección española. El encuentro fue a la tanda de penaltis donde Marruecos se hacía con el pase a cuartos.

Luis Enrique ha comentado en rueda de prensa sus sensaciones en el encuentro donde no pudo conseguir el objetivo establecido.

El técnico español comentó que, "Achraf y Ziyech son evidentes, a En-Nesyri lo conocemos bien, a Amrabat también lo conocemos... Pero este chico no ha parado de correr. Lo hemos hablado en el 'staff'. Espectacular". Dejando ver como le había sorprendido la forma de juego de Ounahi, mediocampista marroquí.

Luis Enrique ha asumido que en los penaltis: "Es responsabilidad mía porque yo elegí a los lanzadores. No hemos llegado al cuarto, Bono es en esta faceta espectacular. Cuando uno está en un Mundial siempre espera que fallen los otros favoritos. Lo siento enormemente por la afición". También ha comentado que, aunque ha sido eliminado del Mundial de Qatar se encuentra muy "orgulloso" de sus jugadores.

"El fútbol es un deporte maravilloso pero con una connotación de que un equipo puede ganar sin merecer ganar. Hemos dominado el juego completamente aunque nos habría gustado generar más", comentó Luis Enrique. Le han preguntado por la nota que le pondría a cada jugador, a lo que el tecnico respondió: "No pongo ninguna nota, aunque hayamos sido superiores, el fútbol no sabe de justicia. Lo hemos dominado y controlado. La nota ponedla vosotros", invitó a los periodistas. Tras preguntar al técnico por el árbitro del encuentro, simplemente Luis Enrique dijo: "No hablo, todos intentamos sacar provecho".

Ha finalizado comentando acerca de su continuidad: "Estoy muy a gusto en la Federación, con el presidente, con Molina, y si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor", comentó sin dar más detalles. La decisión sobre su futuro la conoceremos "en unos días".