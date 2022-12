Cristiano Ronaldo: ¿el fin de una leyenda?

Por desgracia, para los fanáticos del fútbol, nada es para siempre, y sí, también pasa en el balompié. Hasta para los mejores futbolistas de las historia, llega el punto donde comienza el declive de su carrera, algo que es totalmente normal, porque son seres humanos como todos. Y aunque en este artículo se hable prácticamente de un cyborg, sí, CR7 también es humano, por lo que es normal, que ya no pueda rendir como antes lo hacía.

Es muy difícil estar en la élite tantos años seguidos, algo que lograron casi sin despeinarse Messi y Cristiano en la que quizás fue la mejor lucha de todos los tiempos, entre dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Fijo que ambos están en el Top 3, con permiso de varias leyendas, pero es que lo hecho por estos 'superhumanos', es casi imposible de reeditar, por lo que es posible que se haya vivido la época más dorada de la historia del fútbol de la mano de estos fenómenos.

CR7, una leyenda viviente

Mucho se ha hablado de la quinta Copa del Mundo para CR7 y no solo eso, sino del récord absoluto que consiguió al marcar en cinco mundiales seguidos. No es un secreto para nadie que el astro luso llegó para subir a Portugal varios escalones más arriba, ¿y esto a qué se refiere?, pues que los números hablan por si solos. En la era pre-Cristiano, la selección lusitana había llegado a la máxima cita del fútbol mundial en tres ocasiones (1966, 1986 y 2002). Luego de la incursión del nativo de Madeira en la absoluta, Portugal no se ha perdido ninguna cita mundial, ¿Coincidencia?, máximo goleador histórico de Portugal, máximo goleador histórico a nivel de selecciones y máximo goleador histórico en las eliminatorias europeas.

Foto: Getty

Decir a estas alturas que Cristiano no es indispensable para Portugal, es muy fácil y muy irresponsable además, el portugués es quizás el máximo responsable de esta camada de jugadores, y no, no es porque los haya entrenado, sino que ha servido como motivación, ya que es una demostración clara de que con profesionalismo, conciencia, constancia y sobre todo, mucha disciplina, se puede llegar a ser el mejor del mundo.

Irrupción de un tal Ramos

Con casi 38 años se puede llegar a pensar que Cristiano ya no está para jugar más con la selección, y más cuando llega un chico llamado Gonçalo Ramos, que con 21 años debuta como titular en una Copa del Mundo en unos Octavos de Final, sentando a la leyenda CR7 y marca un hattrick. Sin embargo, Ronaldo es un jugador que merece respeto, que lo que ha logrado tanto con la selección como a nivel de clubes, es poco probable que se repita.

¿Debe ser Cristiano Ronaldo, titular ante Marruecos?, es probable que la respuesta para muchos sea que no, porque quizás Fernando Santos deba pensar "egoístamente" y dejarlo nuevamente en la banca, porque el equipo funcionó muy bien sin él. Para muchos otros, la respuesta será un rotundo sí, porque el peso de la leyenda es mucho más grande que cualquier cosa, ¿quién tendrá la razón?, solo Santos lo sabe.

Sea cual sea la decisión, será la correcta y probablemente sea algo indiscutible, CR7 se ha caracterizado por ser un jugador que se crece ante las adversidades y que cuando muchos lo han intentado dar por muerto, él ha sabido cómo salir a callar bocas. Quizás sea un buen momento para hacerlo; sin embargo, no es tarea fácil, hay que recordar que el luso ha tenido un año complicado, tanto a nivel profesional, con todos los problemas con el United y sobre todo, a nivel personal, con el fallecimiento de uno de sus gemelos, algo con lo que ha tenido que lidiar todo este 2022.

La suerte de tenerlo

Cristiano siempre ha sido el que ha llevado arreada a esta selección, mucho de lo que han logrado desde el 2006 hasta la fecha, ha sido gracias a él, por muy mínimo que haya sido el aporte y quizás con lo poco que haya logrado la selección en un evento internacional, ha sido gracias al empuje de Cristiano Ronaldo, quizás ha llegado la hora de que se suba en el coche y lo lleven a él, ¿no creen que se lo merece?.

Sea como sea el desenlace de Portugal en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo merece una standing ovation infinita, sea cual sea su aporte, Cris se merece la mayor de las ovaciones porque 2022 se vio por última vez en las canchas de un Mundial, aunque con Ronaldo nada se sabe, con 41 años no sería una locura verlo disputar su sexto mundial. Tiene un físico envidiable y si se mantiene compitiendo en suelo europeo, ¿por qué no pensar en Estados Unidos, México y Canadá 2026?