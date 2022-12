Eden Hazard anuncia su retiro de la Selección de Bélgica

Eden Hazard se retira de la selección de Bélgica, disputó 126 partidos desde noviembre de 2008, anotando 33 tantos. El Mundial de Qatar 2022 fue su última competición internacional con los diablos rojos belgas. El experimentado delantero pasó de ser sensación en el Lille entre 2007 y 2012, sus grandes actuaciones lo llevaron al Chelsea. En la Premier League afrontó el mejor momento de su carrera futbolística con los ‘Blues’ con 110 goles anotados en 352 partidos disputados.

Con el Real Madrid nunca ha podido demostrar su calidad futbolística hasta el momento, desde su fichaje en junio de 2019, las lesiones lo han marginado en numerables ocasiones. Eden Hazard quiere sumar minutos con los ‘merengues’ o buscar un nuevo equipo en el cuál puede volver a lucirse. El mercado de pases se abrirá tras la justa mundialista.

Roberto Martínez también concluyó su ciclo como seleccionador belga y se deshizo en elogios para Eden Hazard: “Hay muchas maneras de dejar un legado en el fútbol, Eden se puso la camiseta de Bélgica y después de 126 partidos la dejó en mejor lugar. Fue el capitán en aquella victoria por 2-1 ante Brasil en los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018. Todo ello con un talento único y compartiéndolo como no lo hacen muchos jugadores individuales, siempre con una sonrisa. Es una auténtica leyenda del fútbol belga”.

Bélgica necesita un cambio generacional pensando en la Clasificación Europea Alemania 2024, los diablos rojos belgas competirán en el grupo F junto con Austria, Suecia, Azerbaiyán y Estonia. La primera jornada doble se jugará en la fecha FIFA de marzo de 2023, primero visitarán a los suecos y luego reciben a los austriacos.

It has been incredible to be able to walk this path together. The @BelRedDevils are going to miss you, Eden! ❤️ @hazardeden10 pic.twitter.com/gTPbHRAl31