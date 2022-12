Louis Van Gaal: "Nuestro Mundial comienza ahora"

En la previa del encuentro que enfrentará a las selecciones de Países Bajos y Argentina, el seleccionador neerlandés, Louis Van Gaal, ha atendido a los medios de comunicación.

Un enfrentamiento que corresponde a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y tendrá, para el vencedor, una plaza en las semifinales del certamen.

Las críticas de Di María sobre el técnico

El jugador argentino, que tuvo a Van Gaal como entrenador en su etapa en el Manchester United, donde no tuvo su mejor rendimiento, afirmó que el técnico neerlandés fue el peor de todos los estrategas que tuvo en su carrera, a lo que Louis respondió lo siguiente tras ser cuestionado por sus palabras en rueda de prensa: “Ángel es un jugador de élite mundial, jugaba para el United y tenía muchos problemas personales, entre otras cosas, le habían entrado a robar en casa. Que me haya tildado de peor entrenador de su carrera es triste, pero es uno de los pocos jugadores que lo ha dicho. No me gusta que lo haya declarado. Puede que en su momento haya tomado una mala decisión con él, pero los entrenadores debemos tomar ese tipo de decisiones y alinear a los que creemos que tendrán un mejor rendimiento".

Su estilo de juego

Varios periodistas le preguntaron al seleccionador de los Países Bajos sobre su estilo de juego defensivo, a lo que él declaró lo siguiente: "Me hacen siempre la misma pregunta. El fútbol evoluciona constantemente, es muy difícil jugar de manera ofensiva ahora. Por eso, empecé a desarrollar un sistema defensivo tras el Mundial de 2014. Todo depende del planteamiento táctico. Ahora comienza nuestro verdadero Mundial. A nivel personal, tengo más paciencia que antes, así que quizás mi personalidad no ha cambiado tanto en cuanto a cómo veo el fútbol".

Su futuro en el fútbol

A sus 71 años y, tras un retiro durante un tiempo de los banquillos, el técnico cogió los mandos de la selección de los Países Bajos en una situación de emergencia, aunque ha convertido a los neerlandeses en un temido combinado, puesto que llevan 19 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota. Aún así, al ser preguntado por los periodistas sobre sus planes de futuro en el fútbol, declaró lo siguiente: “Esto lo hice por mi país, en una situación de emergencia, pero uno nunca sabe el futuro. Si se me presenta un reto interesante, que yo considere fascinante, puede que continúe trabajando. Tengo 71 años, pero estoy radiante", concluyó.