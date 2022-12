Fernando Santos: “Dejen a Ronaldo en paz”

El técnico luso, junto al jugador João Felix, ha respondido a las preguntas planteadas por los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final contra Marruecos. Fernando Santos ha querido zanjar la polémica suplencia de Cristiano Ronaldo ante Suiza y desmentir la posible marcha del capitán antes de que termine el Mundial de Qatar.

Sobre la charla con Cristiano

“Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí, solamente le digo al equipo la alineación una hora y media antes del partido. La escribo en la pizarra. Tenía que pasar, era más de lo normal, no hago eso con todos, pero el capitán, alguien que es quien es, en cuanto a proyección, lo que representa para el portugués y para el equipo, naturalmente tenía que tener esa conversación. Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber. Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio”, añadió el seleccionador.



“Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. Es cierto que suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Pero fue una conversación perfectamente normal y tranquila. Nunca me llegó a decir que quería irse de la selección. Creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano. Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que él dio en el partido. Era el que gritaba en el vestuario, el que saltaba , lo vi en la tele aplaudiendo junto a João Mário. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz", concluyó el portugués.

Sobre si cree que alguien va en contra de la selección

“No lo creo. Esta pregunta sobre Cristiano, siempre que venimos a una conferencia, el 90% de las preguntas son sobre él, por su dimensión. La cuestión emocional es muy importante. El día después del partido, lo que hago es ver vídeos y leer informes. Entrenamos cada vez menos, 40, 45 minutos. Ni siquiera hay entrenamiento táctico. Es enviárselo a ellos. Eso es todo y luego dar una charla por la mañana sobre lo que pienso del oponente. Lo fundamental es que creo que vamos a estar aquí más tiempo, el ambiente es fantástico entre los 24 jugadores. Sin eso no podríamos estar aquí”, añadió el preparador luso.

Análisis de Marruecos

También quiero repasar la actualidad de Marruecos: “Es un equipo muy bien organizado, con talento, tiene la creatividad del jugador africano, con una cultura más fuerte en cuanto al juego colectivo, por la influencia de jugar en Europa. Es muy consistente, funciona mucho. Será muy, muy difícil, pero también será muy difícil para Marruecos”.

Sobre si repetiría el once de Suiza

“Enfrentarse a Marruecos tiene problemas diferentes a Suiza. Marruecos es muy fuerte, no sé cómo decir que no es favorito. Solo encajó un gol, marcó cuatro, fue el único en sumar siete puntos en la fase de grupos. Tienen jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo. Chelsea, PSG, Bayern... Solo los que no vieron el partido contra España y Croacia pueden dudar de la calidad del equipo. Luego hay un jugador, Amrabat, que está siendo una de las grandes revelaciones. Ofensivamente, intenta jugar bien, con un portero que juega bien con los pies. Es muy fuerte ofensivamente. Algunos piensan que va a ser fácil, pero no lo es. Recuerdo a Marruecos de la Copa del Mundo 2018, el rival más duro que hemos tenido, incluso ganando 1-0. Sufrimos mucho. Los jugadores ya lo han visto, conocen la calidad del rival y tienen que llegar al campo sin miedo y con confianza. Cuando no tenemos el balón hay que tratar de recuperarlo, ser intensos... Si seguimos mejorando como hemos ido mejorando, con más o menos dificultad, creo que ganará Portugal”, comentó Santos.

João Felix

Él tampoco se libró de las preguntas sobre Cristiano: "No pienso que pasarle el balón a Cristiano sea una obligación. Nosotros nos centramos en encontrar al jugador que mejor esté situado".

"Estoy concentrado al 100% en la Selección. Centrado en hacerlo bien para ayudar al equipo y a todos los que están aquí. Pensaré en el Atlético cuando acabe el Mundial". Además, Joao también habló de su futuro y aseguró que su única preocupación es la Copa del Mundo. Ni la suplencia de Cristiano Ronaldo ni su situación despistan a Portugal: “Solo tenemos una meta: ganar a Marruecos y avanzar a semifinales”, concluyó el atacante.