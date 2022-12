Previa Marruecos vs Portugal: un sueño y un objetivo

Tras la confirmación de un lado del cuadro de Qatar 2022, con la semifinal entre Argentina y Croacia, queda ahora definir quiénes serán los protagonistas del otro duelo. Francia e Inglaterra se medirán en el segundo turno, pero primero estarán Marruecos y Portugal buscando su lugar.

Portugal goleó sin piedad a Suiza, con un Goncalo Ramos que no le pesó la responsabilidad de reemplazar a Cristiano Ronaldo y convirtió tres goles, mientras que Marruecos rompió todos los pronósticos y eliminó en tanda de penaltis a España, con un Bono absolutamente intratable.

La actualidad de Marruecos

Lejos de conformarse con ser la gran sorpresa de este Mundial de Qatar 2022, Marruecos quiere seguir en la pelea por el título de campeón, permitirse la ilusión de llegar lo más lejos posible. No solo es una novedad para ellos el haber alcanzado los cuartos de final, puesto que su mejor actuación en este torneo fue en México 1986, cuando alcanzaron los octavos de final, sino que también pueden ser los primeros africanos en meterse en semifinales.

Camerún en Italia 1990, Senegal en Corea-Japón 2002 y Ghana en Sudafrica 2010 fueron los anteriores representantes de África en estas instancias decisivas, pero todas cayeron en cuartos de final. Por eso, Marruecos buscará dejar al continente africano bien alto en Qatar 2022, pese a ser la selección con menos nacidos en el país que representan, con un total de 14 jugadores naturalizados.

Entre ellos se encuentran Bono, de Canadá, Munir y Hakimi, nacidos en España, Ziyech y Amrabat, de Países Bajos, o Saiss y Boufal, oriundos de Francia. Pese a ello, el sentido de pertenencia es innegable, y todos ellos buscarán seguir haciendo historia con el equipo marroquí.

La actualidad de Portugal

Se pueden ver anuncios de turbulencia en lo que debía ser una semana tranquila para Portugal. Luego del episodio entre Cristiano Ronaldo y Fernando Santos, el entrenador decidió dejar en el banquillo a CR7 en el duelo ante Suiza. Para colmo, su reemplazo, Goncalo Ramos, fue figura absoluta con un triplete en su primera titularidad.

Ramos tuvo una actuación inolvidable | Foto: FIFA

Lejos de aprender de sus errores, Cristiano no se sumó a la práctica posterior con los que habían sido suplentes, sino que se dirigió al gimnasio para entrenar con los titulares, otro acto de indisciplina que le puede costar caro a un Ronaldo que ha llegado demasiado lejos estas últimas semanas, sumando la entrevista que motivó su salida del Manchester United y ahora el desplante público a Santos.

Historial

Solo hay dos antecedentes en toda la historia entre Marruecos y Portugal, ambos por Mundiales. El primero data de México 1986, cuando los marroquíes vencieron 3-1 a los portugueses por el Grupo F, mientras que el otro duelo fue muchos años más tarde, en Rusia 2018, con Portugal triunfando 1-0 gracias al gol de cabeza de Cristiano Ronaldo.

Declaraciones

Walid Regragui, entrenador de Marruecos, dejó un fuerte mensaje en rueda de prensa al ser consultado sobre el motivo de que no dirijan entrenadores árabes en los principales clubes europeos: “Esta pregunta probablemente sea mejor que se la hagan a los clubes europeos: ‘¿Por qué no contratan técnicos árabes?’ Tal vez sea una cuestión cultural. Tal vez sea una mentalidad”.

“Actualmente creo que es imposible que el Manchester City o el Barcelona firmen a un entrenador árabe. Ni lo van a considerar, como si no fuéramos dignos, como si fuéramos ignorantes del fútbol o incapaces de tal prueba”, agregó Regragui.

Marruecos quiere seguir haciendo historia | Foto: FIFA

Fernando Santos, por su parte, tuvo que desmentir los rumores sobre un posible abandono por parte de Cristiano Ronaldo: "Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados".

“Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo. Hablamos sobre la selección portuguesa. Fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal,” aclaró el entrenador portugués.

Árbitro

La máxima autoridad dentro del campo de juego será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. A su vez, Ivan Barton Cisneros oficiará como cuarto árbitro.

Posibles alineaciones