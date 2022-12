Tite no es más seleccionador de Brasil

Brasil sorpresivamente quedó eliminada en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, perdió 4-2 ante Croacia en la tanda de penaltis. La Confederación Brasileña de Fútbol dio por concluido oficialmente el ciclo de Tite como seleccionador. Desde junio de 2016, el sucesor de Dunga tuvo arduo trabajo tras aquella decepción que produjo no superar la fase de grupos de la Copa América Centenario disputada en los Estados Unidos.

Con el experimentado estratega, Brasil dos veces ganó la Clasificación Sudamericana: Rusia 2018 y Qatar 2022. Desde la quinta consagración mundialista en Corea y Japón 2002, han pasado 20 años y cinco sendas decepciones. Todos los verdugos brasileños son selecciones europeas.

Francia en los cuartos de final de 2006, Países Bajos en la misma instancia en el 2010, Alemania en la semifinal de 2014, Bélgica en los cuartos de final de 2018 y Croacia en la reciente edición. La selección brasileña busca a un nuevo seleccionador y también necesita un cambio generacional pensando en sus próximos dos grandes desafíos: la Clasificación Sudamericana Unidos 2026 y la CONMEBOL Copa América 2024.

Brasil siempre es candidata en cada Copa Mundial de la FIFA, es la única selección que ha disputado todas las ediciones desde 1930. El combinado sudamericano tiene una deuda deportiva pendiente, con grandes figuras como Neymar, Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, Robinho, Zé Roberto, entre otros. El tiempo pasa y los brasileños siguen si poder romper la sequía mundial.

Grupo G: ganó 2-0 a Serbia, 1-0 a Suiza y perdió 1-0 con Camerún.

Octavos de final: goleó 4-1 a Corea del Sur.

Cuartos de final: perdió 4-2 en la tanda de penaltis con Croacia (empató 1-1 en 120 minutos).

A Seleção Canarinha, a um passo das semifinais, é motivo de orgulho para a América do Sul. O talento desta grande equipe deixa o futebol sul-americano no ápice. Conta com o apoio do continente mais apaixonado do planeta @CBF_Futebol 🇧🇷💪🏻



