Walid Regragui: "Lo hemos hecho"

Marruecos sigue su magnífico paso por Qatar. El torneo que están realizando los jugadores de Regragui es fantástico, donde solo cosechan un gol en todo el campeonato, en propia ante Canadá, y todavía no saben lo que es perder. Ahora, en los cuartos de final, han eliminado a Portugal con un gol en la primera parte del delantero del Sevilla, En-Nesyri, con un remate de cabeza en una mala salida de Diogo Costa. Los marroquíes siguen haciendo historia en este Mundial y se vuelven a cargar a otra de las favoritas. Los portugueses se suman a la lista de España, Bélgica y Canadá.

Con este pase a semifinales, Marruecos agranda su legado y es la primera selección del continente africano en llegar a unas semifinales de un Mundial. Francia será su rival en esta siguiente fase. De este partido saldrá el primer finalista y el otro saldrá del Argentina ante Croacia. Estas son las declaraciones de Walid Regragui en la rueda de prensa post partido frente a Portugal.

El pase a semis

"Dimos todo. Todavía tenemos algunos jugadores tocados después del esfuerzo cosechado. Pero los que han jugado han luchado hasta el final. Este grupo tiene un gran espíritu. Antes del partido les dije a los chicos que había que hacer historia para África. Estoy muy orgulloso de ellos".

Su paso por el Mundial

"Es increíble. Si me dicen al inicio del Mundial que vamos a llegar a semifinales eliminando a Bélgica, España y Portugal, que son países muy grandes en el mundo del fútbol, no me lo creo, pero no es un milagro sino el fruto del trabajo que estamos realizando. Después de España, también hemos conseguido imponernos a un gran equipo como Portugal. No voy a decir que es imposible, porque con corazón y alma, buena táctica, y con mucho cariño de la afición, lo hemos hecho. Con mucho sacrificio, pero estoy feliz. Además, hay gente que después de la eliminación de España ha dicho que es una locura no pasar contra Marruecos, pero han visto que no somos fáciles de ganar".

Sobre su juego

"Estamos muy bien tácticamente. No dejamos espacio, corremos y sabemos que tenemos jugadores técnicos que pueden marcar la diferencia en cada jugada. Nos va bien, también, tenemos algo de suerte. El palo está con nosotros en esta Copa del Mundo", concluyó Regragui.