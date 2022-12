Lionel Scaloni: ''Esperamos un partido muy difícil''

uEl seleccionador argentino, Lionel Scaloni, compareció ante los medios en la rueda de prensa previa a la semifinal de Qatar 2022 frente a la selección de Croacia. Argentina, como una de las favoritas a alzarse con el título, se enfrenta a su penúltima encuentro en la cita mundialista.

El rival, Croacia

''Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominado realmente 'equipo' porque juegan como lo que son, un gran grupo y que nos van a poner las cosas difíciles. Las comparaciones con el anterior Mundial no corresponden, pero estoy convencido de que son un gran equipo con enormes jugadores'', añadió el técnico argentino sobre Croacia.

La prensa contra el juego de Argentina

La Albiceleste fue muy criticada por el juego desplegado ante Países Bajos y por los malos gestos y burlas hacía los europeos.

Lionel Scaloni ha querido hacer referencia a la crítica de la prensa: ''El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, el fútbol es esto, a veces hay que defender y a veces hay que atacar. Hay un árbitro para impartir justicia. Sabemos perder y sabemos ganar, perdimos contra Arabia y nos fuimos callados; ganamos la Copa América y se dio la imagen más linda de deportividad en el túnel de los vestuarios del Maracaná con Neymar. Ese tema tenemos que zanjarlo. Respetamos profundamente a todos los rivales contra los que jugamos. Hay que desterrar ese tema de que no sabemos ganar ni perder porque está muy alejado de la forma en la que representamos a este país''.

Messi y Modric

Un cara a cara especial entre Lionel Messi y Luka Modric. Para uno de ellos, será el último encuentro en un mundial. Lionel Scaloni ha querido acordarse de su estrella: ''Leo no me sorprende porque lo conozco y siempre fue así, tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio''.

También tuvo palabras para la estrella croata: ''Es un placer que esté dentro de una cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos, no sólo por su calidad como jugador sino por su comportamiento. El que quiera al fútbol quiere a esos jugadores dentro de la cancha''.

El mes del mundial

Para finalizar, preguntaron si está en el mes más importante de su vida y sobre lo que está viviendo en Qatar a lo que respondió: ''Tampoco es que lleve tanto para decir he tenido tantas batallas. El más importante de lo que viene siempre, no podemos pensar en lo que se logró antes y lo que se está por lograr sin haberlo logrado. Yo no le doy tantas vueltas a decir que es un Mundial, todo eso te quita energía y me parece que no ayuda. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, será más fácil llegar al objetivo. Es un deporte y a veces lamentablemente no gana el mejor, actuamos con total naturalidad''.