Cara a Cara: Olivier Giroud vs Youssef En Nesyri, duelo de delanteros sensación

Francia y Marruecos, las dos selecciones que mejor han jugado en plena recta final del Mundial de Qatar 2022. Son dos combinados con muchas individualidades y riqueza táctica. Ambas selecciones se han enfrentado por última vez en un amistoso internacional en noviembre de 2007, Francia empató 2-2 en aquel partido.

A pesar de esto, cada una cuenta con un delantero referente dentro del terreno de juego, con jugadores capaces de asumir toda la presión, ambos delanteros han tenido una campaña sensacional hasta el momento: Olivier Giroud con la actual campeona mundial y Youssef En Nesyri para los leones del Atlas.

No es algo nuevo hablar maravillas sobre el inagotable, Olivier Giroud, el experimentado delantero francés acumula cuatro goles tras cuatro partidos disputados en el Mundial de Qatar 2022 y una media de dos tantos por encuentro. En Rusia 2018 no anotó y en Brasil 2014 un solo tanto.

El delantero del Milan, al igual que Mbappé, también ha sido fundamental en la campaña francesa para que siga en carrera entre las cuatro mejores. Didier Deschamps sigue apostando por un futbolista con amplia experiencia, internacional desde noviembre de 2021, ha disputado 118 partidos con la selección absoluta y anotó 53 tantos.

En la fase eliminatoria anotó un tanto ante Polonia en los octavos e Inglaterra en los cuartos de final, Giroud un delantero top que tiene pólvora para rato y anhela el bicampeonato mundial. En la Eurocopa con dos ediciones jugadas, solo anotó tres goles, aunque eso es un debate aparte.

