Copa Mundial de Clubes FIFA 2022 confirmada

La nueva edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022se celebrará del 1 al 11 de febrero de 2023 en Marruecos, a partir del 2025 se expandirá a 32 equipos y pasará a jugarse cada cuatro años. Chelsea es la actual campeona mundial. También se confirmó a las nuevas anfitrionas de la Copa Mundial de Fútbol Playa: Dubái 2023 y Seychelles 2025. El fútbol femenino tendrá la creación de dos nuevas competiciones, Copa Mundial de Clubes Femenina y la Copa Mundial de Futsal Femenino.

Con respecto a la Copa del Mundo FIFA Unidos 2026, inicialmente la casa madre planeaba una distribución de 16 grupos de 3 equipos y 80 partidos en total. Dicho formato está en discusión puesto que la intriga generada en la última jornada de la fase de grupos en Qatar 2022 motivó a reestructurar el plan inicial y se debatirá en el próximo Consejo de la FIFA.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda a la FIFA y la UEFA, ambas federaciones tienen facultades para sancionar a los clubes que pretendan seguir adelante con la disidente Superliga Europea. El Laudo final se espera para el próximo año.

La próxima gala de las premiaciones FIFA The Best se celebrará el 27 de febrero de 2023, a partir de enero millones de fanáticos a nivel mundial podrán votar a través de los canales oficiales de la casa madre. Robert Lewandowski ganó dos veces el galardón (2020 y 2021). Desde la pandemia hasta la fecha, la FIFA ha tenido muchos problemas con los clubes europeos en torno a la liberación de jugadores y buscará tener mejores consensos para una gobernanza más sostenible a nivel global.

