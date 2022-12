Mateo Kovacic: "... aunque muchos pensaron que estaríamos entre los primeros en regresar a casa, nos quedamos hasta el final"

Previo al encuentro de este sábado entre Croacia y Marruecos, Zlatko Dalic se llevó a rueda de prensa al centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic para dar sus impresiones del partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Kovacic se mostró cauto, aunque no ocultó su deseo de llevarse el bronce a casa: "No es fácil, pero estábamos tristes de no haber llegado a la final. Esta vez, por desgracia, no funcionó. Nuestro enfoque está en este partido y queremos traer a casa el bronce", enfatizó el ex jugador del Real Madrid, que no ve este partido como un trámite.

"En Rusia 2018, tuve un papel diferente al que tengo hoy. Luego tuve el honor de ver a Luka Modrić, Rakitić, Mandžukić prepararse para los partidos. Soñé que en el próximo campeonato estaría tan preparado y que lucharía por nuestro país como ellos, y espero estar a la altura de las expectativas en este campeonato", comentó Kovacic, quien se mostró bastante humilde en sus declaraciones.

En cuanto al rival de turno y de su amigo y compañero en el Chelsea, Ziyech, el centrocampista croata comentó: "Los equipos africanos siempre son un rival duro, y Marruecos también lo demostró en este campeonato. Estuve en contacto con mi compañero de equipo en el Chelsea, Hakim Ziyech, tanto antes como durante la Copa del Mundo, por lo que, aunque muchos pensaron que estaríamos entre los primeros en regresar a casa, nos quedamos hasta el final y ambos estamos muy orgullosos de eso".

Este será un duro encuentro para ambos elencos, son selecciones con mucha ambición que lucharán hasta el último minuto por el bronce. Croacia, aunque no pudo igualar su actuación en Rusia 2018, demostró que un país pequeño puede lograr grandes cosas, ya que en seis participaciones, Francia 98, Japón y Corea 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, han conseguido un tercer lugar y un subcampeonato. Mientras que por el lado de Marruecos, quiere seguir haciendo historia como la primera selección del continente africano que llegó a instancias de semifinales, por lo que será un partido muy intenso, de principio a fin.