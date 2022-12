Martínez: "Estamos a un solo paso"

El guardameta de 'La Albiceleste' compareció junto a Scaloni ante los medios de comunicación en la previa de la final del Mundial Qatar 2022, partido que enfrentará a dos equipos que portan dos estrellas en su camisola como lo son Francia y Argentina.

'El Dibu' aseguró que empezar perdiendo en la fase de grupos fue un batacazo de agua fría para el grupo: "Fuimos mejorando partido a partido, fue un camino difícil, pero ya dijimos que no dejaríamos el país en malas condiciones. Estamos a un solo paso".

Papel de la afición albiceleste

Durante todo el mundial la afición argentina es de las que más se ha echo escuchar en el país qatarí, la mayoría de partidos 'sold out' involucran a la albiceleste, el guardameta aprovechó para expresar su agradecimiento: "Sentimos a los aficionados cerca, nos sentimos locales. Notas el calor de la gente y parece que estemos jugando en Argentina. Es la ventaja que nos ha permitido reforzarnos tras la derrota ante Arabia".

El rival

"Lo estuvimos siguiendo, porque nos podría haber tocado en octavos. Los cuatro de arriba son peligrosísimos, gran defensa y portero. No son solo un jugador. Sabemos cómo de buenos son en la delantera, trataremos de hacerles daño con nuestro juego", comentó referente a la selección francesa.

Messi y favoritismo

"Veo a Leo feliz, como a todo argentino. Vi a un gran Leo en la Copa América, de lo mejor que vi en mi vida. En este Mundial ha dado un paso más, ya era difícil. Le veo bien y eso nos genera mucha energía. Nos ayuda muchísimo", describió respecto al estado anímico y futbolístico del 10 argentino.

Por su parte, recalcó que no se sienten superiores ni inferiores a nadie: "El favorito era Brasil en la Copa América y ahora podría serlo Francia. Tenemos la ventaja de tener al mejor del mundo. Tener cuatro o cinco defensas no cambia. Teniendo una buena noche defensiva, tenemos mucha chance de lograr el objetivo".

Su camino

"Es difícil no pensar en lo que te costó llegar, sería una mentira no decírtelo. Luché toda mi vida, desde los 12 años que fui a Independiente y a los 17 al Arsenal. Hasta los 27 no me conocían. Soy frío mentalmente, solo me enfoco en atajar balones al rival. Será difícil esta noche no pensar en todo lo que hice y que me costó para llegar hasta aquí", mencionó.

Estudiar a los rivales

El Dibu explicó que parte del trabajo que realizan con los entrenadores de porteros es estudiar con detalle a los delanteros: "Tenemos reuniones de media hora para analizar por dónde les gusta finalizar más. Nuestro estudio y el posicionamiento nos puede ayudar. El mínimo error táctico como arquero se puede pagar".

Final 2014

"Estaba comiendo asado con mis amigos en Argentina, durante la final del Mundial de 2014. He llorado por perder contra Alemania, lo vivía como un hincha. Me pongo en su piel y tengo esa conexión. El argentino es muy pasional, ama a su país por delante de todo", recordó.

Raíces

"Yo soy un pibe muy normal. No se me van los humos van bien ni me hundo cuando van mal. Mis amigos y familia me llevan a donde tengo que estar. Cuando voy a Argentina trato de hacer muchas actividades con los nenes de ahí. Me siento identificado con ellos", afirmó el arquero.

La clave de la final

Para Martínez mantener la cabeza fría pese a saber el partido que se está jugando es clave para obtener resultados: "La necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra. Cabeza fría durante los primeros minutos. Jugar como vinimos jugando, notificar las contras de ellos, que son muy rápidos. Estamos jugando un partido de fútbol, nada más, pero sabiendo que es una final del mundo".