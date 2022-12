Scaloni: "Fuimos campeones merecidamente"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa luego del triunfo de Argentina por penales frente a Francia. "Fue una locura. Me queda el mal sabor de boca de no haber podido cerrarlo en los 90 minutos. Hicimos un gran encuentro. Ahora, la sensación es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos ser campeón del mundo. Y lo somos. Somos justos vencedores", expresó.

Respecto al rendimiento mostrado en la final, aseguró lo siguiente: "Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos, no hay individualidades. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país". Y agregó más tarde: "Estos chicos se brindaron al máximo y ganaron porque entendieron lo que había que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente. Solamente en contadas ocasiones nos pusieron en aprietos".

En cuanto al nivel de Francia, el entrenador explicó: "Ellos entendieron muy bien el partido. El trabajo de Rodrigo (De Paul) y Enzo (Fernández) para contener a Mbappé. En la menos pensada nos hacen los goles. Me cuesta decirlo, pero a priori, era un partido muy difícil. Ellos fueron superiores ampliamente a los rivales. Fue un partido muy espinoso y al final lo sacamos".

Scaloni recordó a Maradona: "Si hubiera estado en la cancha, habría disfrutado" / Foto: Infobae

Sobre la comparación con los anteriores técnicos campeones (César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo), Scaloni aseguró que no se siente en la misma mesa que ellos porque han marcado una época en Argentina. "Es sólo un Mundial, pero para nosotros es algo más que fútbol. Muchos decían que venían por compromiso. La vida sigue. Los problemas que tenemos van a seguir estando, pero somos un poco más felices", sentenció el entrenador.

El argentino se mostró agradecido con su cuerpo técnico aunque le dio una mayor preponderancia a sus jugadores. "En una selección, el DT sólo toca algunas pepitas. Hay que meter el auto en la autopista y no descarrilarlo. Tenemos algo de mérito, pero el más grande de todos es de ellos", informó.

Por último, habló sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección: "Se ganó el derecho a qué hacer con su carrera futbolista y con la selección argentina. Habría que guardarle la 10 para el próximo Mundial. Lo que él transmite a sus compañeros es increíble. Nunca vi a una persona tan influyente".