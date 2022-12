Ranking FIFA 2022: Brasil, la mejor selección del año

Brasil es la mejor selección del año por decimotercera vez, desde 2006 la selección brasileña volvió a resaltar en el primer lugar en el último Ranking FIFA de 2022. El combinado sudamericano acumula cinco justas mundialistas sin poder romper la sequía. Argentina, la actual campeona mundial marcha segunda, Francia tercera y Bélgica cayó al cuarto lugar.

Inglaterra quinta y Croacia escaló al séptimo lugar. Marruecos decimoprimera tras haber finalizado cuarta en el Mundial de Qatar 2022. Los 'leones del Atlas' concretaron una campaña histórica. Australia vigesimoséptima, Camerún trigésimo tercera y Arabia Saudita cuadragésima novena se afianzan entre las 50 mejores.

159 partidos disputados a nivel mundial, Croacia es la única selección nueva en el grupo de las 10 mejores, salió Dinamarca. Argentina, Croacia, Marruecos y Qatar son las selecciones con más partidos disputados, cada una con ocho en total. Canadá es la selección que más posiciones descendió. La próxima actualización se publicará el jueves 6 de abril de 2023.

Perú vigesimoprimera, la selección peruana tras aquel traspié que significó la derrota en la tanda de penaltis en la repesca intercontinental ya piensa en el camino al Mundial de Unidos 2026. En la era Reynoso, acumula tres victorias y una derrota tras cuatro amistosos disputados. A partir de enero, Adidas vestirá a la ‘blanquirroja’.

Tras la justa mundialista concluyó el ciclo competitivo, el próximo inicia en el 2023 con la fase final de la UEFA Nations League en los Países Bajos del 14 al 18 de junio. La FIFA aún no ha decidido si cambiará o no el formato de la fase final del Mundial de Unidos 2026, en el horizonte aparece la Clasificación para la Eurocopa Alemania 2024, aunque eso un debate aparte.

Bélgica entre 2018 y 2021 fue la mejor selección del año, su decepcionante campaña mundialista provocó su descenso en el selecto grupo. Argentina fue la última selección sudamericana que tuvo dicho privilegio en el 2016.

