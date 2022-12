El comienzo de un reinado: el primer partido de Pelé

En un partido amistoso, el 7 de septiembre de 1956, entre el Santos y el Corinthians de Santo André, surgió la tan esperada oportunidad. El entrenador Lula dio a un chico de 15 años, cuyo apodo era Pelé, la oportunidad de debutar en un partido oficial con el club blanquinegro. El Peixe goleó por 7-1, y aquel chaval, que entonces llevaba el número 15, ayudó a su equipo marcando uno de los goles.

Fue allí, en la ciudad de Santo André, en el ABC paulista, donde Edson Arantes do Nascimento dio sus primeros pasos en el deporte rey. Un deporte llamado fútbol, creado por los ingleses, pero revolucionado por Pelé, que hizo de la Vila Belmiro su castillo para conquistar el mundo con toda su magia con el balón en los pies y ser llamado el Rey del Fútbol.

El debut de O Rei

El partido disputado en el Estadio Américo Guazzelli, el 7 de septiembre de 1956, fue válido por el Trofeo Independencia, ofrecido por la Municipalidad de Santo André. El Santos fue invitado a competir en este torneo amistoso, ya que era el actual campeón del Estado de São Paulo.

La alineación del Santos del entrenador Lula era la siguiente: Manga, Hélvio e Ivan (después Cássio); Ramiro (Fioti), Urubatão y Zito (Feijó); Alfredinho (Dorval), Álvaro (Raimundinho), Del Vecchio (Pelé), Jair Rosa Pinto y Tite.

El equipo costero dominó el partido y sólo en la primera parte abrió un contundente 4-0. Tras el descanso, Del Vecchio marcó el quinto gol del Santos y fue entonces cuando el entrenador Lula decidió dar descanso a su máximo goleador, para poder dar entrada al chico al que los mayores apodaban "Gasolina", por la velocidad con la que corría detrás del balón en los entrenamientos.

Y así fue, corriendo de un lado a otro, con o sin balón, demostrando su agilidad, que el recién llegado siempre era una buena opción para el pase. Luego, en el minuto 37, cuando el lateral izquierdo Tite llegó hasta la línea de fondo y centró hacia atrás, el joven debutante dominó y golpeó para hacer el primer gol de su carrera. Poco sabía que aún marcaría otros 1281 goles en su carrera.

El Corinthians Andreense llegó a reducir el marcador a 6-1, pero antes del pitido final, Jair Rosa Pinto definió el resultado en 7-1 para el Santos. Tras aquel partido, el Peixe encadenó una racha de 13 partidos sin perder y se proclamó bicampeón estatal (55-56).

Un Rey "ignorado"

El joven Pelé era aún poco conocido, en aquella época era un chico más que debutaba con el Santos. La prueba es que en la alineación del equipo los periódicos escribían su nombre como "Telé". Además, el distraído representante de la Liga Santoandreense de Fútbol, Nelson Cerchiari, observó en las estadísticas del partido que el sexto gol fue marcado por un jugador que estaba en el banquillo y ni siquiera participó en el partido. El error sólo se corrigió en los vestuarios, cuando Del Vecchio alertó a Cerchiari del error.

Casi en préstamo

Pelé era suplente de un gran centrocampista zurdo llamado Vasconcelos, el Santos ya pensaba en ceder al joven a otros clubes para que adquiriera experiencia.

Pero Vasconcelos sufrió una fractura de fémur en diciembre, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. El Santos decidió entonces mantener a Pelé en el equipo. Aun así, el futuro Rey del Fútbol no se afianzó en el ataque blanquinegro hasta principios de 1957, durante una gira por el sur del país.

La Majestad

Los números de la carrera de Pelé son absurdos e increíbles, varios títulos, más de mil goles y brillo sin igual con el balón en los pies, convirtiéndose en una de las figuras más famosas del mundo.

Foto: Divulgación / Santos FC

Mira los números del Rey:

GENERAL

1.365 partidas

1.282 goles

60 títulos

SANTOS FC

1.116 juegos

1.091 goles

48 títulos

EQUIPO BRASILEÑO

113 juegos

95 goles

9 títulos

COSMOS DE NUEVA YORK

106 juegos

64 goles

1 título

SELECCIÓN PAULISTA Y OTROS AMISTOSOS

30 juegos

32 goles

2 títulos

Eternamente O Rei

El 29 de diciembre de 2022, su legado llegó a su fin. Pelé falleció a los 82 años, tras permanecer ingresado durante un mes en el hospital Albert Einstein de São Paulo. Ingresó debido a una infección respiratoria contraída por Covid-19 y para reevaluar su tratamiento contra el cáncer de colon.

Y he aquí unas palabras de la persona que escribe este texto. Al principio no quería escribir nada sobre Pelé, no sabía si estaba preparado o si tendría éxito, porque además de ser periodista deportivo, también soy hincha del Santos Futebol Clube.

Por mucho que hubiera esperado este día, llegó y dolió demasiado. Pensé que estaba preparado, pero no, lloré, porque me dijeron que mi mayor ídolo se había ido.

Aprendí a amar el fútbol y al Santos escuchando a mi padre y a mi abuelo contar historias sobre Pelé. Me siento orgulloso de trabajar con el deporte en el que se convirtió en Rey y estoy muy orgulloso de apoyar al club en el que conquistó su reinado.

Antes de Pelé, el 10 en el fútbol era un número más en la camiseta. Ya sea blanca y negra o verde y amarilla, ninguna otra camiseta es más mítica que el 10 del Rey. Hay dos periodos en la historia del fútbol, el anterior y el posterior a Pelé, porque fue él quien revolucionó este deporte que tanto amamos.

He aquí, un sencillo homenaje al Rey del Fútbol en nombre de todos los periodistas de VAVEL. Pelé será eterno y nunca será olvidado en el planeta que tiene forma de balón. Descansa en paz, King.