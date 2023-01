Dolberg, el nuevo refuerzo del Hoffenheim

Los pocos minutos con los que ha contado Kasper Dolberg en el Sevilla no han contentado al club del que aún forma parte como profesional, el Niza. El equipo francés decidió recuperar al delantero tras no cumplir con las expectativas propuestas a principio de temporada en el club hispalense.

La falta de minutos y la ausencia del jugador en varios entrenamientos ha acabado con un nuevo traspaso de equipo. Esta vez, el ariete del norte de Europa jugará en la Bundesliga, concretamente en el Hoffenheim. La entidad alemana busca meterse en puestos europeos con la mayor antelación posible, aunque sus rivales no están por la labor de regalar ni un solo punto.

La adaptación, un problema a resolver

No es la primera vez que Dolberg se marcha de un club sin tener demasiado protagonismo. El ex del Sevilla no es ni mucho menos un futbolista determinante capaz de dominar una plantilla tan solo con su presencia. Esto hace que los ojeadores de los clubes no cuenten con él en sus archivos, lo que complica aún más su llegada a algún club.

Dolberg en un partido de liga con el Sevilla / Fuente: Marca

Sin embargo, el Hoffenheim ha mostrado un interés total en hacerse con el jugador danés. La necesidad instantánea de un delantero centro ha obligado al club alemán a contactar con el Niza para hacerse con los derechos del jugador. En el contrato, prevalece una opción de compra canjeable a final de temporada si el rendimiento del futbolista convence al actual entrenador del Hoffenheim, André Breitenreiter.

Las palabras del director deportivo

Así hablaba el director deportivo de Kasper tras oficializar su fichaje a través de las redes sociales: "Puede convertirse en una amenaza de gol en cualquier momento con carreras inteligentes y, además de su calidad en el final, tiene la capacidad de sostener bien el balón de espaldas a la portería. Estamos convencidos de que puede aportar a nuestro juego un componente que aún no tenemos en nuestra plantilla de esta forma y, dada nuestra situación personal en ataque, nos alegramos de que se nos presente la oportunidad de encontrarnos a un jugador así para ganar", concluyó.