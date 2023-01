El City se acerca al Arsenal y el Chelsea se hunde más

Chelsea contra Manchester City, Graham Potter contra Pep Guardiola, un equipo está luchando por el liderato de la liga y el otro atraviesa una de sus peores rachas en mucho tiempo. Stamford Bridge es testigo de otro partido que nunca deja a nadie indiferente, ya sea porque sale victorioso el equipo citizen o los blues. La repetición de la final de la Champions League de 2021, un encuentro que siempre se marca en rojo en el calendario.

Los londinenses salieron al campo con Kepa Arrizabalaga, el vasco ya afianzado en la portería superando a Edouard Mendy definitivamente; el la zaga, una línea de cuatro compuesta por César Azpilicueta, que es titular por la baja de Reece James, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly y Marc Cucurella; Denis Zakaria y Mateo Kovacic en la sala de máquinas; mediapuntas con Raheem Sterling, Hakim Ziyech y Christian Pulisic; en punta de ataque a Kai Havertz. La baja notable para los blues es la de Mason Mount, que ni siquiera se encontraba en la convocatoria.

Los de Guardiola entraron a jugar con Ederson Moraes bajo palos; Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké y João Cancelo en la línea defensiva; Kevin De Bruyne, Rodri Hernández e Ilkay Gündogan en el centro del campo; y Bernardo Silva, Phil Foden y Erling Haaland comandando el ataque.

Sterling se enfrentaba al Manchester City

Raheem Sterling jugaba por primera vez contra sus ex compañeros del Manchester City tras su fichaje el pasado verano por el Chelsea. El reencuentro no sería el deseado para el delantero inglés, que abandonaría el terreno de juego a los cuatro minutos del pitido inicial. Salió del campo cojeando y entró Pierre-Emerick Aubameyang en su lugar.

Primer tiempo

Los primeros 45 minutos no fueron los deseados para los de Potter, ya que Sterling y Pulisic salieron lesionados al poco tiempo de iniciar. Las ocasiones fueron parejas para ambos equipos, aunque la batuta del partido la tuvo el club mancuniano, que gracias a sus contraataques conseguían hacer mucho daño a la zaga rival, dada la defensa adelantada que planteó Potter.

Carney Chukwemeka, que entró en sustitución de Christian Pulisic, tuvo la ocasión más clara de la primera parte, un derechazo desde el borde del área impactó en la madera y el balón se paseó por el área, sin que ningún jugador blue consiguiese cazar el rebote.

Segundo Tiempo

Todo el término de la segunda parte estuvo dictada por un sin parar de ataques del Manchester City. Los de Guardiola no pararon en su cometido de atacar la portería rival, hasta que, en el minuto 63, Riyad Mahrez marcaba a placer después de un pase de la muerte de Jack Grealish. Además, Nathan Aké hizo un disparo al travesaño después de un golpe de cabeza. Concluyó el tiempo reglamentario y el colegiado pitó el final del encuentro, cero goles a uno a favor del Manchester City.

El equipo de Guardiola vuelve a demostrar que, pese a que el partido no sea el más propicio para ellos, siempre consiguen rascar puntos. Aún cuando Haaland no está a su nivel, el resto del equipo asuma la tarea de marcar los goles que el noruego no es capaz de proporcionar ese día.

Mahrez y Grealish tras marcar el gol. Foto vía: Manchester City (Instagram)

Brotes verdes en el Chelsea

Aún habiendo sido un partido para el olvido, los londinenses pueden tener esperanza en los jóvenes del club. Lewis Hall, Carney Chukwemeka, Omari Hutchinson o Conor Gallagher son promesas en las que la afición de Stamford Bridge puede confiar. Los mencionados, junto con Mason Mount, Reece James o el recién fichado Benoit Badiashile, harán soñar a los blues en el futuro.