Hoy se ha anunciado que Dane Murphy ha dejado el cargo de consejero delegado del Nottingham Forest Football Club. Murphy, que llegó al club en julio de 2021 procedente del Barnsley FC, ha decidido buscar otras oportunidades.

Bajo el liderazgo de Murphy, el Nottingham Forest logró su primer regreso a la Premier League desde 1999. Sin embargo, su papel como consejero delegado se vio amenazado recientemente tras un mal comienzo de temporada y la especulación de que el entrenador jefe Steve Cooper corría el riesgo de perder su puesto.

El club aún no ha anunciado quién será el sucesor de Murphy. Queda por ver cómo afectará su marcha al futuro del equipo.

Los aficionados del Nottingham Forest estarán sin duda tristes por la noticia de la marcha de Murphy y esperan que el club pueda seguir cosechando éxitos en el futuro.

En un comunicado publicado en la página web oficial del club, Murphy confirmó su decisión de abandonar el club de fútbol antes de dar las gracias a los aficionados por la "pasión desenfrenada" mostrada a lo largo de su estancia en el City. Murphy dijo: Nunca se me han dado bien las despedidas. Es mucho más fácil dar las gracias y reconocer a aquellos que hicieron que mi tiempo en el Forest fuera especial.

Nottingham es una comunidad de gente que trabaja antes de hablar. Que se vuelcan en lo que más importa y se comprometen con las causas genuinas que les permiten progresar.

La pasión desenfrenada por este club de fútbol, transmitida de generación en generación, reverbera en todo el deporte. Esa pasión es el verdadero norte que guía a los jugadores, al personal y a todos en el estadio del City.

Sería negligente por mi parte no dar las gracias a todos aquellos que han contribuido al éxito de mi etapa en el club. Gracias, en primer lugar, a Evangelos Marinakis, que me permitió hacer realidad un sueño que no sabía que tenía. A Sócrates Kominakis, Miltos Marinakis y al presidente Nicholas Randall QC, gracias por creer en mi gestión.

Por último, gracias a todos los jugadores, empleados y colaboradores que en los últimos 18 meses han contribuido a llevar al club hasta donde está ahora. Todos deben sentirse orgullosos de este logro.

Mi gratitud por la bienvenida recibida y por el trato que hemos recibido mi mujer y yo de esta comunidad no se puede expresar con palabras. Ha sido el honor de mi segunda carrera servir a este club y a todos ustedes.

Echaré de menos la niebla que llega desde el Trent. Por siempre y para siempre, ¡Ustedes los rojos!'

https://www.nottinghamforest.co.uk/news/2023/january/09/club-statement/

La vida después de Murphy

La mayoría lamentará que Murphy abandone el estadio del City, ya que desempeñó un papel fundamental en el éxito moderno del club, ayudó a formar un equipo capaz de ascender y fue clave en la incorporación de Steve Cooper.

Lamentablemente, su posición en el club de fútbol ha sido insostenible durante algún tiempo. Habrá quien se sorprenda de que no haya ocurrido antes. Se ha rumoreado que la relación de Murphy con las "figuras clave" del club se había vuelto tensa después de que supuestamente no apoyara a Steve Cooper tras la derrota del Forest ante su rival de East Midlands, el Leicester City, en el King Power Stadium en octubre. El Forest seguirá funcionando como hasta ahora y ya se han hecho progresos en el mercado de fichajes de enero.