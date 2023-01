Un nuevo villano aterriza en Birmingham

El lateral Álex Moreno ha dejado de ser futbolista del Real Betis para fichar por el Aston Villa, en un contrato que le vinculará con su nuevo conjunto hasta el 30 de junio de 2026. El coste de la operación se sitúa en 13,5 millones de euros, que podrían ascender hasta los 1,5 en variables. El futbolista zurdo de 29 años da el salto a la liga inglesa tras tres temporadas y media en el equipo sevillano, para ponerse bajo las órdenes de otro ilustre de la ciudad hispalense, Unai Emery.

No lo tendrá sencillo pues el dueño de la posición en el conjunto de Villa Park es un viejo conocido del fútbol español, Lucas Digne. El francés no está viviendo su mejor temporada, pero su despliegue en el carril izquierdo, su entrega y su calidad, le hacen ser un futbolista difícil de batir por el hueco en el once.

Lucas Digne, lateral izquierdo del Aston Villa. / Fuente @AVFCOfficial

Dos jugadores con patrones similares

Dos aspectos muy reconocibles en ambos jugadores es el amplio recorrido por el carril zurdo que son capaces de desempeñar. Con una complexión atlética envidiable, mucha vistoridad para ganar la línea de fondo y sendos guantes en el pie zurdo, el Aston Villa dispondrá de dos fantásticas opciones de ser profundos con dos perfiles muy similares en cuanto al juego directo.

El futbolista español viene de jugarlo prácticamente todo en la competición doméstica española, fruto de ello, ha cosechado tres asistencias en 15 encuentros disputados. El francés no está teniendo un curso idóneo, es el dueño del puesto, pero sólo ha podido sumar un gol en lo que llevamos de temporada.

Un gran reto para Álex

Tocará ver la progresión y el encaje del español en el conjunto que dirige el técnico vasco, que ha sido un gran valedor a la hora de acometer el fichaje del catalán. No hay duda que la liga le viene como anillo al dedo, por las condiciones físicas y el ritmo de los partidos. También le favorecerá la formación del equipo (4-3-3) para que pueda demostrar su despliegue por el costado izquierdo, está rodeado de jugadores muy técnicos y de una calidad mayúscula, como John McGinn o Jacob Ramsey.

Sus grandes actuaciones como jugador del Rayo Vallecano y del Real Betis le han brindado la oportunidad de llegar a la liga más competitiva y despiadada del universo futbolístico. No será sencillo, pero el trabajo duro siempre da sus recompensas y Álex Moreno, por el momento, ha recogido un maravilloso fruto, sólo el tiempo dirá si el futbolista nacido en Sant Sadurní d'Anoia sigue endulzando su paladar de gusto futbolístico en la Ciudad de los mil oficios.