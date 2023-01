Los 'Red Devils' se quedan con el derbi de Manchester

En Manchester manda el United. El derbi se lo ha llevado el conjunto de Erik Ten Hag con remontada incluída. Un gol de Marcus Rashford a falta de algo menos de diez minutos ha roto el empate a uno en el electrónico. Aunque el encuentro ha acabado con polémica. Los citizens reclaman que el tanto del empate no debió subir al marcador. Sin embargo, si subió y el Manchester United descansa tercero y un punto y posición por delante descansa el Manchester City.

El encuentro comenzó con una intensidad alta, aunque no hubo un claro dominador. Los Red Devils cometieron faltas muy tempraneras y los citizens se veían obligados a rifar el balón. Aún así, el Manchester United propuso en ataque, cayendo en fuera de juego en las ocasiones que tuvo. La de mayor peligro llegó en el minuto nueve. Bruno Fernandes recibió el balón escorado por su posición de extremo en el día de hoy y cruzó el balón. El esférico rozo la portería defendida por Ederson.

El Manchester City se encontraba incómodo. Pep Guardiola, dirigiendo su partido 500 en la élite, no encontraba la técnica para desahogar a su equipo. Sin embargo, los de Erik Ten Hag estaban dispuestos a lanzarse aún más al ataque.

Con el paso de los minutos, seguía sin haber un claro dominador. Eso sí, el conjunto de Old Trafford ya avisó en varias ocasiones. De nuevo avisó pasada la primera media hora. Ederson salió del área, no tapó bien y Marcus Rashford no dribló con facilidad, aunque no vio portería ante la aparición de Akanji en el primer palo. El inglés lo siguió intentando, quería su gol. Minutos más tarde se rompió, eso se pudo leer en sus labios, pero volvió rápidamente al terreno de juego.

En el minuto de añadido de la primera parte, llegó el primer tiro a puerta del Manchester City. Antes del pitido final, Kyle Walker, probó desde fuera del área con un golpeó que se marchó cerca del póster. Sin más, el árbitro decretó el final.

Lance del juego / Foto: @ManUtd vía twitter

El segundo periodo comenzó con movida. Pasado cinco minutos, Phil Foden pidió penalti por una caída en el área. En el 55, Pep Guardiola dio entrada a Jack Grealish, quién cinco minutos después, abrió la lata. Transcurrida la hora de juego, el inglés puso el 0-1. La activación de Kevin de Bruyne fue esencial. El belga fue el asistente y Grealish se encargó de rematar el centro.

A falta de 15 minutos comenzó la remontada. En el 78, Bruno Fernandes remató a portería y batió a Ederson tras el pase de Casemiro. El linier levantó la bandera y rápidamente señaló fuera de juego por la intervención en la jugada de Rashford aunque no toca balón. Finalmente, el VAR da el tanto como válido. Trajo consigo el empate y la indignación citizen. Cinco minutos más tarde, Marcus Rashford,, que tanto buscó su gol, culminó la remontada. La espectacular jugada de Alejandro Garnacho finalizó con un centro a los pies del ariete inglés que remató a placer para poner el 2-1.

El colegiado añadió cinco minutos de añadido. El Manchester City no pudo hacer nada para conseguir el empate. Finalizó el encuentro con el marcador favorable a los Diablos rojos. Al conjunto de Pep Guardiola se le escapa tres puntos muy importantes para mantenerse a la par con el Arsenal, que de ganar su respectivo encuentro, mantiene un colchón de ocho puntos sobre los de Manchester. Y por detrás ya se le coloca a un punto el rival de hoy, el Manchester United.

Bruno Fernandes celebrando / Foto: @ManUtd vía twitter

Ficha técnica

Alineación del Manchester United: David de Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia (Lisandro Martínez); Fred, Casemiro (McTominay), Eriksen (Alejandro Garnacho), Bruno Fernandes; Martial (Antony) y Rashford (Maguire).

Alineación del Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden (Jack Grealish), Haaland.

Goles: 0-1, Jack Grealish; 1-1, Bruno Fernandes; 2-1, Marcus Rashford.

Árbitro: Stuart Attwell. Amonestó a Eriksen.

Incidencias: Derbi de Manchester por la jornada 20 de la Premier League en Old Trafford.