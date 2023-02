Previa Liverpool - Everton: Merseyside se ahoga

Si por algo se caracteriza el derbi de Merseyside es por su rivalidad. El derbi inglés con más tarjetas rojas de la historia, denominado como el partido más "indisciplinado y explosivo" de la Premier League. Sin embargo, y pese a dicha rivalidad, lo cierto es que ambos equipos no pasan por su mejor momento.

Europa, a años luz

El Liverpool no sabe lo que es ganar en Premier League en 2023. Llega tras caer 3-0 ante los Wolves y con una balanza de un empate (Chelsea) y tres derrotas (Brentford, Brighton y Wolves). De hecho, son nueve goles encajados en esos cuatro partidos y solamente uno a favor.

De hecho, la crisis que sufren los pupilos de Jürgen Klopp sobrepasa el aspecto defensivo. El máximo goleador de los Reds desde el Mundial de Catar es Wout Faes. Sí, el central del Leicester, que anotó dos tantos en propia puerta en el encuentro entre ambos clubes que, por cierto, es su última victoria liguera (Liverpool 2-1 Leicester).

Es una situación similar a la temporada 2020/21, incluso más delicada. Aquel tramo final que arrasó las lesiones, dejando la primera línea del equipo devastada y con Allison como salvador, ha reaparecido con más fuerza. Los locales son actualmente décimos con 29 de 60 puntos posibles, a 11 de puestos Champions y con una sensación crítica.

Y la pesadilla de las bajas ha vuelto, en especial en la parte de atrás sin Virgil van Dijk ni Ibrahima Konaté. Se suman Thiago y Luis Díaz, mientras que Roberto Firmino y Arthur Melo están prácticamente descartados, aunque podrían volver la semana que viene contra el Newcastle United. La buena noticia es Diogo Jota, que ha regresado a los entrenamientos tras casi cuatro meses sin jugar.

Klopp pasa por uno de sus peores momentos en Liverpool / Fuente: Getty Images

¿El resurgir del Everton?

Sean Dyche sabe lo que es trabajar con plantillas limitadas y con la mirada más puesta sobre el descenso que hacia Europa. Y su debut no pudo ser mejor. Victoria ante el líder desplegando un juego vertiginoso arriba y rocoso atrás. Formó un trivote con Gueye, Onana y Doucouré que bloqueó por completo a Ødegaard y compañía.

Los Toffees llegan al derbi de Merseyside antepenúltimos en la tabla, siendo conscientes de que otros tres puntos los sacan de la zona roja y que su rival está más tocado que nunca. Están con la "flechita" hacia arriba y vienen con motivación doble.

Andros Townsend, Nathan Patterson, James Garner y Michael Keane son bajas, a la que se puede añadir la de Dominic Calvert-Lewin. El ariete inglés es duda por una lesión en el muslo, según afirmó Dyche en rueda de prensa.

Sean Dyche debutó con victoria / Fuente: Getty Images

Antecedentes

El último encuentro entre Reds y Toffees acabó con un empate (0-0) y se disputó el 23 de septiembre de 2022. El Everton, y en especial un formidable Pickford, aguantó el asedio de un Liverpool que se salvó de la derrota gracias al VAR.

El balance total deja 92 victorias para el Liverpool, 77 empates y 65 triunfos para el Everton. De hecho, los Blues llevan dos años sin ganar. Desde el 20 de febrero de 2021, precisamente con un 0-2 en Anfield, goles de Richarlison y Sigurðsson, que dejó a los de Carlo Ancelotti por encima de Klopp y los suyos.

Árbitro

Simon Hooper será el colegiado del encuentro. El inglés disputará su partido número 489 como profesional y 64 en la Premier League según Transfermarkt. Le acompañarán los asistentes Gary Beswick y Adam Nunn, además de Darren England como cuarto árbitro. En el VAR se situarán John Brooks y Marc Perry como asistente.

Simon Hooper durante el Manchester United - Leeds United / Fuente: Getty Images

Declaraciones

Jürgen Klopp compareció en rueda de prensa y tocó varios temas como las lesiones: "Thiago tiene un problema en su cadera y no ha podido entrenar". El centrocampista se lesionó en el músculo flexor de la cadera y posiblemente no llegue para el derbi. Además, se especula con la vuelta de otras tres insignias para el duelo de Champions ante el Real Madrid: "Diogo es el que más cerca está de volver porque ya se ha entrenado dos días. Con Bobby (Firmino) tenemos que ver qué tal lidia con la intensidad del entrenamiento, Arthur igual y Virgil creo que le falta un poco más", añadió.

Cuando le preguntaron sobre el Manchester City y sus irregularidades financieras prefirió morderse la lengua: "No tengo nada que decir sobre este tema". Sobre su rival, el Everton, aseguró que tuvieron en cuenta el buen partido que completaron la semana pasada: "Nos preparamos para el equipo que vimos contra el Arsenal".

Por su parte, Sean Dyche reconoció tener ganas de vivir su primer derbi de Merseyside: "Ciertamente es una prueba, es una nueva experiencia para mí. Conozco la historia del partido y estoy deseándolo". Además, aseguró no confiarse de su victoria ante los gunners: "El último no garantiza el siguiente, es algo en lo que he creído como jugador".

Posibles alineaciones

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Bajcetic, Elliott, Henderson; Salah, Darwin, Gakpo.

Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Doucouré, Onana; McNeil, Maupay, Iwobi.