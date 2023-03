El Leverkusen amplió la ventaja sobre el final

El Bayer Leverkusen derrotó por 1-0 al Ferencvaros en el juego de ida de los Octavos de Final de la UEFA Europa League que se disputó en el BayArena. En líneas generales el encuentro no fue bueno y tuvo un desarrollo bastante pasivo por parte de ambos durante varios tramos del mismo. En la primera parte el Leverkusen convirtió la ocasión más clara que tuvo, mientras que en la segunda ninguno concretó una chance clara de peligro.

¿Cómo llegan?

El club dirigido tácticamente por Xabi Alonso goleó por 4 a 1 al Hertha Berlín en su último juego por la Bundesliga, torneo en el que marchan novenos con 31 puntos. Por otra parte, en la ronda preliminar de la Europa League, igualó por 5-5 en global frente al Mónaco y se quedó con el juego gracias al triunfo por 5-3 en la tanda de penales.

El conjunto entrenado por Stanislav Cherchesov lidera la máxima categoría húngara con 50 unidades y aventaja por 14 al Kecskemeti, su escolta. Además, en la competición continental sumó 10 puntos en el Grupo H y se quedó con su zona, a pesar de haber igualado con esa cantidad al Mónaco.

Primer tiempo

El Leverkusen fue el dueño absoluto de la posesión y convirtió en su primer intento: Kerem Demirbay jugó desde el centro hacia la izquierda con Florian Wirtz, el joven se la devolvió al volante de 29 años quien, sobre el borde del área, sacó un balonazo contra el primer poste y que finalmente se metió al medio del arco.

Fue el cuarto gol de la temporada para el alemán / Foto: @bayer04fussball

Luego del gol hubo un largo trayecto en el que no ocurrió mucho. Esto fue debido a que el conjunto de Alonso se encargó de controlar la pelota y la hizo circular de un lado hacia otro, sin embargo, no intensificó la búsqueda de cara al ataque a pesar de algún que otro centro sin destino.

Esa baja de intensidad ofensiva por parte de las Aspirinas repercutió positivamente para el equipo húngaro, que logró dos ocasiones: tras una jugada colectiva Kristoffer Zachariassen recibió dentro del área y, ante un Lukas Hradecky que achicó rápido, definió por arriba y estrelló el balón en el larguero. En la siguiente, Endre Botka interceptó por la izquierda y ejecutó un remate cruzado que salió cerca del palo.

En los minutos finales el ritmo bajó nuevamente y no sucedió casi nada, con la salvedad de un intento aislado por parte del Leverkusen: fue Demirbay de nuevo quien remató desde media distancia y envió el balón un poco ancho en relación al poste izquierdo de Denes Dibusz.

Segundo tiempo

La parte final comenzó más pareja en relación a la inicial, ya que la visita salió a presionar constantemente la salida del equipo local. Sin embargo, el conjunto húngaro no consiguió robar el balón para poder generar peligro. Así y todo, los locales tuvieron muchas dificultades para romper con el bloque defensivo rival y poder estirar la ventaja.

El Leverkusen llegó pasados los 15 minutos: Wirtz atacó por el centro y, a la altura de la media luna, asistió a Moussa Diaby que aguardó sobre la izquierda. De todos modos, el francés recibió incómodo porque el pase fue largo, por lo que remató cruzado y el intento finalmente salió cerca del poste defendido por Dibusz.

Diaby en acción / Foto: @bayer04fussball

El equipo de Alonso prolongó el dominio del balón, aunque no logró sacarle provecho de cara al ataque, debido a que el control fue muy pasivo por momentos y no se vio una clara intención de marcar el segundo tanto, aunque sí estuvo cerca. Por su lado, el Ferencvaros continuó con la presión, cada vez menor por el desgaste físico, pero no realizó mucho más que eso.

Gracias a una falta a media distancia y recta a portería, llegó el segundo para el Leverkusen: fue Adam Hlozek quien lo ejecutó potentemente, la pelota se estrelló contra el palo derecho de Dibusz y en el rebote llegó Edmond Tapsoba quien marcó de cabeza.

Próximos encuentros

En relación a sus respectivas ligas locales, ambos jugarán el domingo: el Leverkusen visitará al Werder Bremen y el Ferencvaros recibirá al Puskas Akademia FC.

Mientras tanto, el encuentro de vuelta en el que se definirá la serie se llevará a cabo en el Groupama Arena de Budapest el jueves que viene.