Análisis del rival del Liverpool: un rodillo intermitente

Pese a la renta favorable conseguida en Anfield (2-5) los blancos tienen claro que cualquier cosa que suponga levantar el pie del acelerador puede suponer complicarse la clasificación como ya le sucedió con el Chelsea la pasada temporada.

Sensaciones de los protagonistas

Ancelotti tiene claro lo que no hay que hacer para tropezar otra vez con la misma previa: "Tenemos muy vivo el partido del Chelsea. Nos va ayudar a plantear un partido distinto. Creo que es muy importante lo que he dicho al principio, intentaremos no hacer cálculos. Queremos repetir el partido abierto que hicimos en la ida. Por eso como dije ante, intentaremos no hacer cálculos"

Pese a tener en mente un partido abierto el técnico italiano tiene más que presente que debe vigilar a conciencia la parcela defensiva: "El Liverpool tiene un buen equipo de ataque y después de marcarle 7 goles al United tenemos que hacer todo lo posible para pararlos".

Foto: Real Madrid

Otro que parece haber dado con la tecla es Rüdiger, que gracias a su paso por la Premier sabe bien lo que es medirse con el Liverpool: "No podemos salir dormidos ante el Liverpool, ya vimos lo que nos pasó en la ida en Anfield".

“No tenemos solo que defender el resultado. Tenemos que ganar por los aficionados y por nuestra confianza como equipo "ha sentenciado el káiser alemán.

Disposición táctica

El Real Madrid cuenta con jugadores de clase mundial, pero no se caracteriza por tener un gran fondo de armario, no obstante la vuelta de Mendy y Benzema abre nuevamente un abanico de posibilidades.

La primera de las incógnitas va directa al carril izquierdo, Ancelotti tendrá que resolver el dilema de alinear a un jugador más experimentado en la posición como Mendy o a otro que actualmente llega con más ritmo de competición, en este segundo supuesto el mejor postulado es Nacho que si algo destaca de él son su polivalencia y su capacidad de adaptación.

En el resto de la zaga, previsiblemente, Carlo optará por su defensa de confianza con Courtois en portería, Rüdiger y Militão como pareja de centrales y Carvajal en el costado derecho.

Foto: Real Madrid

En el centro del campo el técnico tiene acostumbrado a optar por la experiencia en este tipo de citas, y es que, salvo sorpresa, Modric y Kroos serán los interiores que partan de inicio para el conjunto blanco. Tanto Luka como Toni son dos jugadores de una calidad excelsa, pero los años no perdonan y como pivote necesitan a alguien que pueda corregir la posición con rapidez y supla sus carencias físicas, y para ese descripción no hay mejor jugador que Aurélienn Tchouaméni.

Con la vuelta de Benzema, todo va encaminado a que el tridente utilizado por el Real Madrid sea el de las grandes citas, con Vinicius y Benzema aportando ese toque anárquico e impredecible y Fede Valverde dotando al ataque de presencia y llegada a partes iguales.

Los nombres propios del Madrid

Thibaut Courtois, en su día, su llegada no agradó a cierto sector del madridismo, aun nostálgicos por la marcha de Keylor Navas, pero a día de hoy nadie en la parroquia blanca está descontento con su fichaje. Uno de los principales culpables del triunfo en Champions la temporada pasada, firmando algunas de las mejores actuaciones que se le recuerdan a un portero en la historia de este deporte.

Aunque es cierto que no llega en su mejor momento es indiscutible que es pieza clave en el Real Madrid y uno de los mejores en su posición.

Si hay un hombre que llega en forma a este choque es Eder Militão, poderío aéreo, velocidad, anticipación y capacidad para contemporizar las jugadas es lo que ha llevado al brasileño a ser indiscutiblemente uno de los jugadores en mejor momento a nivel mundial.

Foto: Real Madrid

Karim Benzema, mucha gente está expectante ante la vuelta del francés, y aunque es cierto que no está cuajando su mejor temporada es indudable que es uno de los jugadores a vigilar. Benzema tiene la capacidad para revertir un partido en el que apenas ha aparecido, es un “10” jugando de “9” lo que hace que se sienta muy cómodo aun estando rodeado de marcas y sepa zafarse de esa clase de jugadas con aparente facilidad.

Ancelotti ha declarado que “el gato” está al 100% y con ganas del choque del miércoles.

Para el final, Vinicius, presente y futuro del Madrid, uno de los jugadores más escurridizos del panorama. El único debe del brasileño es su cabeza, si está enfocado únicamente en el fútbol y logra evadirse de las provocaciones es prácticamente imparable.

Disposición táctica

Lo cierto es que el Madrid es un equipo muy dependiente de sus individualidades, no tiene un estilo profundamente definido y eso sale a la luz cuando los rivales logran tapar a jugadores como Vinicius, el Barça sin ir más lejos se percató de este detalle y encomendó a Araujo la misión de “secar” al brasileño, algunas veces ayudado hasta de 3 jugadores.

Pese a la calidad del centro del campo blanco es un equipo que sufre atacando a un equipo plantado en bloque bajo, entre otras cosas porque con Benzema se carece de un delantero referencia dentro del área que pueda fijar centrales y resolver centros laterales.

Foto: Real Madrid

Una de las mayores carencias blancas reluce a la hora de hacer coberturas defensivas, cuando un jugador rival consigue superar a uno de los cuatro defensores el peligro está casi asegurado.

No obstante el Madrid saca mucho provecho a las jugadas en las que hay metros por delante, la velocidad de sus atacantes y la rápida circulación de balón de todo el equipo hacen que dejar espacio al Madrid suponga pegarse un tiro en el pie.