El mal momento del Tottenham

No es una novedad que el Tottenham atraviesa, quizás, su peor momento post final de aquella UEFA Champions League que disputó frente al Liverpool. En ese momento, parecía que los ‘Spurs’ iniciaban un camino en la conversación fuerte por los títulos, tanto en Inglaterra como en Europa, pero todo lo contrario, fue un techo contra el que chocaron y comenzó su caída libre.

Primero fue Mauricio Pochettino el que emigró, despedido tras un pésimo inicio de temporada en 2019. El entrenador argentino fue la cabeza de aquel histórico Tottenham, pero igualmente debió dejar su lugar por los malos resultados posteriores. Allí comenzó la maldición que parece imperar en las tierras del norte de Londres, ya que Pochettino se mudó a París para dirigir el PSG, donde ganó tres títulos locales, como la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa.

Adiós a Pochettino y Mourinho al mando

Regresando al Tottenham, para reemplazar a un nombre tan fuerte en su historia como Pochettino, no escatimaron y fueron a buscar ni más ni menos que a José Mourinho. El portugués se hizo cargo del equipo y, fiel a su estilo, comenzó a buscar una renovación de la plantilla para darle nuevos aires al equipo.

Pochettino y Mourinho, dos grandes entrenadores que debieron marcharse por la puerta trasera | Foto: Premier League

El Tottenham de Mourinho se destacó por su irregularidad, con partidos excelentes contra otros grandes equipos, pero decepciones como la eliminación contra el Norwich City, además de la goleada que sufrió ante RB Leipzig en UEFA Champions League, le hicieron seguir el mismo camino que Pochettino luego de 86 encuentros dirigidos, 45 triunfos, 17 empates y 24 derrotas, con un promedio de 1,77 puntos.

El papelón de Nuno

Habiendo despedido a Mourinho tras solamente un año y medio de su contrato por tres temporadas, el Tottenham tuvo que volver al mercado para buscar un nuevo entrenador, pero lejos de ir por alguien que garantizara un resultado inmediato, hicieron una apuesta por Nuno Spirito Santo, técnico que venía de dirigir al Wolverhampton con grandes resultados, pero sin tener en cuenta la diferencia de aspiraciones entre unos ‘Wolves’ recién ascendidos y unos ‘Spurs’ sedientos de gloria.

Por supuesto, no salió bien el proyecto y Nuno se convirtió en el entrenador con menos partidos al mando en la historia del Tottenham Hotspur. Aunque suene increíble, dirigió solamente 17 encuentros, debutando el 15 de agosto de 2021 con triunfo 1-0 ante Manchester City, y siendo despedido el 30 de octubre, apenas dos meses y medio después, con nueve triunfos, un empate y siete derrotas.

Nuno fue una apuesta que duró 17 partidos | Foto: Premier League

Otra vez en el punto de partido para los ‘Spurs’, intentando acertar en su quinto entrenador en solo dos años, si se cuenta el interinato de Ryan Mason. Esta vez, decidieron ir por alguien que siempre había garantizado resultados inmediatos: Antonio Conte. El italiano era la pieza fundamental sobre la que buscarían construir un equipo ganador, especialmente con su experiencia probada en Premier League con Chelsea.

Ni siquiera Conte

La poca codicia en materia de fichajes acabó por dinamitar el ánimo de Conte, quien no estaba contento con los jugadores disponibles, pero aparte debía soportar una dirigencia que no quería invertir en las incorporaciones que él requería. Todo acabó con la fuerte conferencia de prensa que brindó el italiano, post empate 3-3 ante Southampton, en la que declaró: "El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo. Veo jugadores egoístas. La historia del Tottenham es ésta. 20 años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?".

Las expectativas fueron altas con Antonio Conte, pero los resultados escasos | Foto: Tottenham

Así cavó su propia tumba, ya que enseguida recibió el llamado para discutir las condiciones de su rescisión de mutuo acuerdo, siendo anunciada la misma el pasado domingo con un comunicado en las redes sociales del Tottenham.

Suspensiones y despidos

Lejos de parar las malas noticias, en las últimas horas se dio a conocer la sanción de FIFA para Fabio Paratici, director deportivo de los ‘Spurs’. A principio de año, Paratici recibió una sanción de 30 meses sin poder ejercer actividades deportivas en el ámbito de la federación italiana, después de que la Juventus de Turín fuera sancionada con 15 puntos por irregularidades financieras. Ahora, la FIFA decidió extender la sanción al resto del mundo por lo que Paratici no podrá seguir ejerciendo sus funciones en Inglaterra.

Desde Tottenham buscarán apelar esta decisión, la cual no podía caer en peor momento, ya que el club deberá afrontar las próximas jornadas, cruciales para asegurar su clasificación europea, sin entrenador y posiblemente sin un director deportivo.